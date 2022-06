Płyn do czyszczenia zmywarki Finish jest idealny do usuwania kamienia i tłuszczu w trudno dostępnych miejscach zmywarki. Ten produkt dokładnie usuwa zanieczyszczenia ze zmywarki, przywracając jej idealną czystość i świeży zapach. Zwiększa trwałość zmywarki i doskonale sprawdza się podczas jej konserwacji.Tabletki do czyszczenia zmywarki Finish można stosować podczas standardowego cyklu zmywania naczyń. Są idealne do usuwania tłustych osadów i pozostawiają naczynia lśniąco czyste.