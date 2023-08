Jakie parametry są ważne w zmywarce?

Urządzenia AGD mają swoją kartę energetyczną. To rodzaj wizytówki, która zawiera najważniejsze parametry informujące o funkcjonalności i ekonomiczności urządzenia. Oto, na co zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki:

Klasa energetyczna – przy zakupie zmywarki zwykle zwracamy uwagę na ten parametr. Od początku 2021 roku obowiązują nowe oznaczenia klasy energetycznej. Obecnie producenci posługują się klasami energetycznymi od A do G. Zniknęły więc plusy dodawane do urządzeń klasy A, do których przez lata już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Najmniej energii zużywają zmywarki w klasie energetycznej A i B. Są to niektóre nowe modele np. marek Bosch i Beko, których energooszczędność jest większa niż modeli dotąd oznaczanych A+++. Dotychczasowe modele A+++ odpowiadają teraz klasie C lub D, a A + – klasie F lub G. I ważna uwaga! Zużycie energii w karcie energetycznej jest podawane dla 100 cykli zmywania w programie ECO. W przypadku pozostałych programów zużycie energii pomiędzy urządzeniami z różnych klas energetycznych jest do siebie zbliżone. Czy zatem warto zakupić droższe urządzenie wyższej klasy? Zazwyczaj tak, biorąc pod uwagę, że często korzystamy z programu ECO, a nasze ceny za energię elektryczną stale rosną. Klasa efektywności suszenia to inny ważny parametr podawany w skali od A do G, gdzie A oznacza tę najwyższą. To oznaczenie ważne dla tych z nas, którym zależy na szybkim ponownym użyciu np. zastawy stołowej bez konieczności jej wycierania. Klasa zmywania, od A do G, to informacja, jak skutecznie zmywarka radzi sobie z usuwaniem zanieczyszczeń oraz plam z tłuszczu. Urządzenie klasy A jest w tym najskuteczniejsze Klasa poziomu hałasu to nowy parametr na nowych kartach energetycznych, który ma duży wpływ na komfort użytkowanie zmywarki. Parametr podawany jest w decybelach (dB). Najgłośniejsze zmywarki wytwarzają hałas na poziomie 49-51 dB, a najcichsze: 36-41 dB. Ale warto wyjaśnić, że nawet te najgłośniejsze zmywarki nie powinny być dla nas zbyt uciążliwe, pracują bowiem tak jak najcichsza pralka w cyklu prania. Najpraktyczniejszy wybór do zmywarka z poziomem głośności 42-44 dB. Jeśli jednak nasze mieszkanie jest niewielkie, np. typu kawalerka lub mamy aneks kuchenny warto wybrać jak najcichsze urządzenie. Wielkość urządzenia to bardzo istotny parametr, na który warto zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki. Zwykle mają one szerokość 45 centymetrów lub 60 centymetrów, a dobieramy je do wielkości kuchni i nie tylko... Wyjaśniamy to szczegółowo w następnym punkcie.

Jeszcze nie dość wiedzy na temat zakupu nowej?! Nowe karty energetyczne zawierają kod QR. Po jego zeskanowaniu uzyskasz dostęp do internetowej karty produktu i nie będzie on już miał przed tobą tajemnic...

Jaka zmywarka będzie oszczędna?

Odpowiedź wydaje się jest prosta – taka, która najlepiej spełnia nasze potrzeby. A zatem... W małej kuchni zwykle instalujemy zmywarkę węższą, w dużej – szerszą. Ale pamiętajmy, że gdy mamy dużą rodzinę (więcej niż 3 osoby), dzieci, a przy tym lubimy przyjmować gości, ekonomicznym rozwiązaniem jest zmywarka szersza, bo w jednym cyklu zmywania umyje nawet 16 kompletów naczyń, duże garnki i patelnie. Tymczasem węższa zmywarka pomieści zwykle 8-10 kompletów naczyń. Im więcej kompletów możemy włożyc do zmywarki, tym jest bardziej ekonomiczna w użytkowaniu. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki, by była oszczędna? Ważne, by miała praktyczne funkcje, takie jak program zmywania z połową wsadu, zmywanie strefowe – tylko w górnym lub dolnym koszu oraz możliwość wyboru krótkiego programu. Niektóre nowoczesne urządzania są wyposażone w elektroniczny sensor. Dzięki niemu zmywarka sama dobiera najbardziej ekonomiczny program dostosowany do stopnia zabrudzenia naczyń. Z nowoczesnych funkcji zmywarki, warto wymienić jeszcze opóźniony start. Pozwala on na samoczynne włączenie się zmywarki np. w godzinach, gdy taryfa za energię elektryczna jest najtańsza.

Co warto dokupić do zmywarki?

Każda zmywarka do dobrego funkcjonowania potrzebuje odpowiednich akcesoriów. Są to tabletki i kapsułki do zmywania, sól zmiękczająca, płyn nabłyszczający oraz preparat do czyszczenia zmywarki. Do wyboru mamy wiele rodzajów tabletek i kapsułek do zmywarki o bardzo wyspecjalizowanym działaniu i rozbudowanej formule Finish Powerball Power Tabletki do mycia naczyń w zmywarce poradzą sobie z tłustymi zabrudzeniami i osadami z kawy oraz herbaty, a inish Ultimate Infinity Shine Kapsułki do mycia naczyń w zmywarce zapewnią ochronę szkła i srebra oraz nawet naczyń z delikatnymi dekoracjami Choć wiele tabletek i kapsułek działa wszechstronnie, producenci zmywarek radzą regularnie korzystać z soli do zmiękczania wody. Tym bardziej, że woda w naszych kranach jest w większości średnio twarda lub twarda, co sprzyja odkładaniu się kamienia na elementach i we wnętrzu zmywarki. Blask i ochronę przed matowieniem zapewniają naczyniom, zwłaszcza szklanym, płyny nabłyszczające. Wśród nich warto wyróżnić Finish Płyn nabłyszczający 0% z certyfikatem Eu Ecolabel. A do prawidłowej konserwacji zmywarka potrzebuje jeszcze produktów czyszczących, są dostępne w formie płynu lub tabletek.