Na co zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki?
Bez względu na to, czy wymieniamy urządzenie na nowe, czy też zmywarka zagości w naszym domu po raz pierwszy, przed nami trudny wybór... Jak wśród tak wielu modeli różnych producentów znaleźć ten idealny?! Z pewnością warto uzbroić się w cierpliwość, poświęcić na to trochę czasu i dokładnie przestudiować różne oferty. Będzie to z pożytkiem dla naszego portfela, wygody i ekologii. Ważne, by urządzenie komponowało się z rozmiarami naszej kuchni, odpowiadało nam funkcjonalnością i było ekonomiczne.
Jakie parametry są ważne w zmywarce?
Urządzenia AGD mają swoją kartę energetyczną. To rodzaj wizytówki, która zawiera najważniejsze parametry informujące o funkcjonalności i ekonomiczności urządzenia. Oto, na co zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki:
- Klasa energetyczna – przy zakupie zmywarki zwykle zwracamy uwagę na ten parametr. Od początku 2021 roku obowiązują nowe oznaczenia klasy energetycznej. Obecnie producenci posługują się klasami energetycznymi od A do G. Zniknęły więc plusy dodawane do urządzeń klasy A, do których przez lata już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Najmniej energii zużywają zmywarki w klasie energetycznej A i B. Są to niektóre nowe modele np. marek Bosch, których energooszczędność jest większa niż modeli dotąd oznaczanych A+++. Dotychczasowe modele A+++ odpowiadają teraz klasie C lub D, a A + – klasie F lub G. I ważna uwaga! Zużycie energii w karcie energetycznej jest podawane dla 100 cykli zmywania w programie ECO. W przypadku pozostałych programów zużycie energii pomiędzy urządzeniami z różnych klas energetycznych jest do siebie zbliżone. Czy zatem warto zakupić droższe urządzenie wyższej klasy? Zazwyczaj tak, biorąc pod uwagę, że często korzystamy z programu ECO, a nasze ceny za energię elektryczną stale rosną.
- Klasa efektywności suszenia to inny ważny parametr podawany w skali od A do G, gdzie A oznacza tę najwyższą. To oznaczenie ważne dla tych z nas, którym zależy na szybkim ponownym użyciu np. zastawy stołowej bez konieczności jej wycierania.
- Klasa zmywania, od A do G, to informacja, jak skutecznie zmywarka radzi sobie z usuwaniem zanieczyszczeń oraz plam z tłuszczu. Urządzenie klasy A jest w tym najskuteczniejsze
- Klasa poziomu hałasu to nowy parametr na nowych kartach energetycznych, który ma duży wpływ na komfort użytkowanie zmywarki. Parametr podawany jest w decybelach (dB). Najgłośniejsze zmywarki wytwarzają hałas na poziomie 49-51 dB, a najcichsze: 36-41 dB. Ale warto wyjaśnić, że nawet te najgłośniejsze zmywarki nie powinny być dla nas zbyt uciążliwe, pracują bowiem tak jak najcichsza pralka w cyklu prania. Najpraktyczniejszy wybór do zmywarka z poziomem głośności 42-44 dB. Jeśli jednak nasze mieszkanie jest niewielkie, np. typu kawalerka lub mamy aneks kuchenny warto wybrać jak najcichsze urządzenie.
- Wielkość urządzenia to bardzo istotny parametr, na który warto zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki. Zwykle mają one szerokość 45 centymetrów lub 60 centymetrów, a dobieramy je do wielkości kuchni i nie tylko... Wyjaśniamy to szczegółowo w następnym punkcie.
Jeszcze nie dość wiedzy na temat zakupu nowej?! Nowe karty energetyczne zawierają kod QR. Po jego zeskanowaniu uzyskasz dostęp do internetowej karty produktu i nie będzie on już miał przed tobą tajemnic...
Jaka zmywarka będzie oszczędna?
Odpowiedź wydaje się jest prosta – taka, która najlepiej spełnia nasze potrzeby. A zatem... W małej kuchni zwykle instalujemy zmywarkę węższą, w dużej – szerszą. Ale pamiętajmy, że gdy mamy dużą rodzinę (więcej niż 3 osoby), dzieci, a przy tym lubimy przyjmować gości, ekonomicznym rozwiązaniem jest zmywarka szersza, bo w jednym cyklu zmywania umyje nawet 16 kompletów naczyń, duże garnki i patelnie. Tymczasem węższa zmywarka pomieści zwykle 8-10 kompletów naczyń. Im więcej kompletów możemy włożyc do zmywarki, tym jest bardziej ekonomiczna w użytkowaniu. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki, by była oszczędna? Ważne, by miała praktyczne funkcje, takie jak program zmywania z połową wsadu, zmywanie strefowe – tylko w górnym lub dolnym koszu oraz możliwość wyboru krótkiego programu. Niektóre nowoczesne urządzania są wyposażone w elektroniczny sensor. Dzięki niemu zmywarka sama dobiera najbardziej ekonomiczny program dostosowany do stopnia zabrudzenia naczyń. Z nowoczesnych funkcji zmywarki, warto wymienić jeszcze opóźniony start. Pozwala on na samoczynne włączenie się zmywarki np. w godzinach, gdy taryfa za energię elektryczna jest najtańsza.
Co warto dokupić do zmywarki?
Każda zmywarka do dobrego funkcjonowania potrzebuje odpowiednich akcesoriów. Są to tabletki i kapsułki do zmywania, sól zmiękczająca, płyn nabłyszczający oraz preparat do czyszczenia zmywarki. Do wyboru mamy wiele rodzajów tabletek i kapsułek do zmywarki o bardzo wyspecjalizowanym działaniu i rozbudowanej formule Finish Powerball Power Tabletki do mycia naczyń w zmywarce poradzą sobie z tłustymi zabrudzeniami i osadami z kawy oraz herbaty, a inish Ultimate Infinity Shine Kapsułki do mycia naczyń w zmywarce zapewnią ochronę szkła i srebra oraz nawet naczyń z delikatnymi dekoracjami Choć wiele tabletek i kapsułek działa wszechstronnie, producenci zmywarek radzą regularnie korzystać z soli do zmiękczania wody. Tym bardziej, że woda w naszych kranach jest w większości średnio twarda lub twarda, co sprzyja odkładaniu się kamienia na elementach i we wnętrzu zmywarki. Blask i ochronę przed matowieniem zapewniają naczyniom, zwłaszcza szklanym, płyny nabłyszczające. Wśród nich warto wyróżnić Finish Płyn nabłyszczający 0% z certyfikatem Eu Ecolabel. A do prawidłowej konserwacji zmywarka potrzebuje jeszcze produktów czyszczących, są dostępne w formie płynu lub tabletek.
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