Zmywarka nie domywa – dlaczego? Jak to naprawić?

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń - poznaj główne przyczyny

Przepełniona zmywarka

Gdy do koszy wkładasz za dużo naczyń i są źle rozmieszczone, blokuje to przepływ wody oraz ogranicza pracę spryskiwaczy. Rada: Zrezygnuj z maksymalnego zapełniania urządzenia. Przestrzegaj zaleceń producenta zmywarki dotyczącej pojemności. Nieodpowiedni program zmywania

Nie łudź się, że bardzo zabrudzone garnki zostaną domyte w krótkim programie! Taki sprawdzi się do mycia naczyń lekko zabrudzonych i szkła... Rada: Dobieraj program zmywarki do rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia, wtedy nie będzie problemu, że zmywarka nie domywa. Zalecenia są w instrukcji. Brudna zmywarka

Resztki jedzenia, kamień, tłuszcz blokują pracę elementów urządzenia i dlatego zmywarka nie domywa naczyń. Rada: Większość ekspertów jest zdania, że gdy codziennie używasz zmywarki, należy ją czyścić raz na trzy miesiące. Elementy zmywarki umyj (jak to zrobić - patrz ostatni akapit), zastosuj płyn do czyszczenia zmywarki lub skorzystaj z programu autoczyszczenia, który mają niektóre urządzenia. Za twarda woda

Idealna jest ta miękka, ale ta nie występuje we wszystkich kranach... Rada: Tu rozwiązaniem jest sól do zmywarki, która zmiękcza wodę, najlepiej ta rekomendowana przez producenta urządzenia. Zanim jednak ją dodasz, warto ustalić poziom twardości wody w kranie. W naszych kranach jest ona zwykle średnio twarda lub twarda, o czym nie trudno się przekonać, zaglądając do czajnika, który na ogół jest pełen kamienia. Niektóre zmywarki mają sensory informujące o twardości wody - zwróć na nie uwagę. W ustaleniu poziomu twardości pomogą też paski testowe, które można kupić np. w marketach budowlanych. Są łatwe w użyciu. Zmiana koloru paska na czerwony to znak, że mamy w kranie wodę twardą, a żółty oznacza, że jest ona o średnim stopniu twardości. Ta wiedza jest potrzebna, by prawidłowo ustawić poziom twardości wody w zmywarce. Problemy techniczne

Jeśli powyższe sposoby zostały zastosowane, a poprawy nie widać, to może warto sprawdzić czy powodem nie są problemy techniczne... Rada: Uszkodzone ukryte elementy zmywarki: pompa, elektrozawór, grzałki zwykle wymagają wymiany, a tu pomoc fachowca jest nieodzowna.

Czemu zmywarka nie domywa naczyń w koszu górnym?

Jedna z przyczyn jest to, że zbyt wysokie naczynia blokują pracę górnego spryskiwacza. By przepływ wody nie był zakłócony, duże talerze, a nawet duże szklanki ustawiaj w dolnym koszu lub tak, by nie stanowiły przeszkody. Sprawdź też czy spryskiwacz nie jest zatkany, jego uszczelka nie sparciała i czy nie obluzowała się dysza sufitowa. Gdy nie przylega do otworu w ściance zmywarki, popraw jej ustawienie. Winne może być też przeładowanie kosza. Rozwiązanie - patrz punkt 1. Zmywarka może nie domywać naczyń w górnym koszu także z racji usterki pompy myjącej lub jej turbiny. To powoduje za niskie ciśnienie wody, a element trzeba wtedy wymienić.

Czemu zmywarka nie domywa naczyń w koszu dolnym?

Naczynia z dolnego kosza są niedomyte, gdy blokują pracę spryskiwacza lub jest on zabrudzony (jak go oczyścić - patrz ostatni rozdział). Spryskiwacz może też nie działać prawidłowo, bo się obluzował i należy go dokręcić lub jest uszkodzony i wymaga wymiany. Zmywarka nie domywa naczyń w koszu dolnym także, gdy uszkodzona jest uszczelka dolnej dyszy. Wtedy część wody ucieka bokiem. I już wspominane przyczyny - brudne sitka i filtry oraz kłopot z pompą myjącą. Gdy woda nie jest prawidłowo odprowadzana, naczynia z dolnego kosza są namaczane i stąd smugi.

Zmywarka nie domywa sztućców - co robić?

Zwykle tak się dzieje, gdy układamy sztućce uchwytem do góry. Tak rób tylko, gdy w koszu masz dużo miejsca. Ale zwykle jest go mało, dlatego skieruj uchwyty w dół. Gdy program dobiegnie końca, wyjmij sztućce. Jeśli będą miały smugi, przetrzyj je ściereczką i dopiero włóż do szuflady. Warto też postawić na detergenty przeznaczone do zmywania naczyń ze zdobieniami, srebrnych, które idealnie sprawdzą się także w przypadku sztućców. Zmywają najtrudniejsze zabrudzenia, ale jednocześnie zapewniają połysk i ochronę. Takie zalety maja Finish Ultimate Infinity Shine Kapsułki do mycia naczyń w zmywarce. Natomiast dodanie Finish płynu nabłyszczającego, pozostawia sztućce idealnie suche, błyszczące i bez zacieków.

Zmywarka nie domywa szklanek - co robić?

Ulubiona szklanka cała w zaciekach to nie jest zachęcający widok... Przyczyną mogą być np. zapchane filtry lub słabej jakości detergenty. Ale zwykle winna jest za twarda woda, która powoduje gromadzenie się osadów mineralnych w zmywarce. Aby temu zapobiec, pamiętaj o stosowaniu Finish soli do zmywarki i Finish płynu nabłyszczającego. Sól zmiękczy wodę, a płyn nabłyszczający doda szklankom blasku. Pamiętaj, by układać je na górnej półce, oddalone od pozostałych naczyń i dnem do góry. Natomiast delikatniejsze naczynia szklane myj w niskiej temperaturze lub w trybie mycia szkła.

Koniec kłopotów z niedomywaniem naczyń - jak zadbać o zmywarkę?

Regularnie ją czyść. Pod bieżacą wodą umyj kosze, przetrzyj ściereczką wnętrze zmywarki, umyj gąbką uszczelki. Odkręć też ramię spryskujące, patyczkiem przetkaj otwory i sprawdź ich drożność pod bieżacą wodą. Odkręć filtr, usuń zanieszczyszczenia szczoteczką i umyj go pod kranem. Pomocny jest Finish Hygienic Clean Płyn do czyszczenia zmywarki Lemon Z butelki usuń naklejkę, zostawiając korek. Butelkę włóż dnem do góryw dolnym koszu i nastaw pustą zmywarkę na cykl o możliwie najwyższej temperaturze. Do wyboru masz też Finish Hygienic Clean Tabletki do czyszczenia zmywarki, których używa się podczas cyklu zmywania. Regularnie korzystaj z programu autoczyszczenia, które mają niektóre urządzenia. Nie zapomnij o czyszczeniu, a nie będziesz już się zastanawiać, czemu zmywarka nie domywa naczyń!