Nasi partnerzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy

Misją instytutu jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych − meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Dzisiejsze uwarunkowania klimatu mają ogromny wpływ na życie, ekonomię, gospodarkę i nas – mieszkańców Ziemi. W Polsce spotykamy się z wieloma anomaliami i niespotykanymi wcześniej zjawiskami, na które musimy być przygotowani w nadchodzących latach. Eksperci i specjaliści IMGW-PIB nieustannie analizują dane, wprowadzają zmiany w modelach prognoz oraz poszukują nowych dróg do przewidywania tego, w jakich warunkach atmosferycznych będziemy żyć w przyszłości.

Dowiedz się więcej: https://www.imgw.pl/

National Geographic

National Geographic tworzy treści mające na celu podniesienie świadomości problemu niedoboru wody w Polsce. Jako jedna z największych organizacji naukowych i edukacyjnych typu non-profit na świecie, National Geographic skłania widzów, by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące dokumenty i reportaże oraz programy rozrywkowe wzbogaca naszą wiedzę o otaczającym świecie. National Geographic angażuje i stawia wyzwania, by poznać głębiej, na nowo.

Dowiedz się więcej: https://www.national-geographic.pl/

BOSCH

Zmywarki Bosch dzięki zastosowaniu specjalnych sensorów badają zabrudzenie naczyń oraz wielkość załadunku. Dzięki temu każde mycie jest tak wydajne i oszczędne, jak to możliwe. Najbardziej wodooszczędne zmywarki ActiveWater Eco dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zużywają zaledwie 6,7 litra wody. Ponadto zastosowanie minerału zeolit w procesie suszenia naczyń pozwala na oszczędzenie do 20% energii elektrycznej. Marka Bosch od wielu lat współpracuje z marką Finish, budując świadomość konsumentów w zakresie przewag zmywania w zmywarce nad zmywaniem ręcznym, a także w odniesieniu do globalnych problemów związanych z zasobami wody, wysychającymi rzekami i zmianami klimatycznymi.

Dowiedz się więcej: https://www.bosch-home.pl/