Oszczędzaj wodę dla przyszłych pokoleń

Już w 2030 r. ilość wody użytkowej w Polsce będzie o 40% niższa od zapotrzebowania na nią*.

To znaczy, że będziemy mieli prawie o połowę mniej wody do dyspozycji w codziennym życiu! Trudno to sobie wyobrazić.

Dlatego już dziś powinniśmy zacząć oszczędzać wodę dla nas i naszych najbliższych.