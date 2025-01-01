Łatwiejsze zmywanie każdego dnia
Wybierz nasze produkty do zmywarki, które pomagają osiągać doskonałe rezultaty bez konieczności wstępnego płukania naczyń. To prosty sposób na wygodniejsze zmywanie i bardziej odpowiedzialne korzystanie z wody.
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- FINISH ULTIMATE PLUS
- FINISH ULTIMATE
- FINISH QUANTUM
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)