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Łatwiejsze zmywanie każdego dnia

Wybierz nasze produkty do zmywarki, które pomagają osiągać doskonałe rezultaty bez konieczności wstępnego płukania naczyń. To prosty sposób na wygodniejsze zmywanie i bardziej odpowiedzialne korzystanie z wody.

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

Brand Recommended
  • FINISH ULTIMATE PLUS
    • USUWA PRZYPALONE ZABRUDZENIA
    • SKUTECZNY NA TŁUSZCZ
    • 3X
      WIĘKSZA MOC CZYSZCZENIA
  • FINISH ULTIMATE
    • USUWA ZASCHNIĘTE ZABRUDZENIA
    • SKUTECZNY NA TŁUSZCZ
  • FINISH QUANTUM
    • SKUTECZNY NA TŁUSZCZ
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CHĘTNIE POMOŻEMY

Tutaj znajdziesz szereg artykułów, które odpowiedzą na wszelkie pytania i przeprowadzą przez problemy, które mogą się pojawić w trakcie zmywania w zmywarce.
  • Czyszczenie zmywarki — jak wyczyścić zmywarkę?
    Czyszczenie zmywarki do naczyń ikona
  • Mycie szkła w zmywarce
    Mycie szkła w zmywarce do naczyń ikona
  • Programy I cykle zmywarki — jakich warto używać?
    Programy i cykle mycia w zmywarce ikona
  • Wkładanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)