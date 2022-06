Materiały edukacyjne do pobrania

W tym miejscu znajdą Państwo 2 scenariusze lekcji o oszczędzaniu wody przeznaczone dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. To narzędzie, które pomoże wychowawcom kształtować proekologiczne postawy dzieci, zainspiruje je do zmiany nawyków oraz wywoła dyskusję, która poprzez prosty język, kolorowe ilustracje i zabawę skutecznie przyciągnie uwagę najmłodszych.

Scenariusze lekcji to jedynie część materiałów dydaktycznych, które można bezpłatnie pobrać z naszej strony. Znajdą tu Państwo również wyjątkową książkę „Amelka – mała i mądra kropelka”, która została opracowana wspólnie z ekspertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej − Państwowego Instytutu Badawczego. Nasza główna bohaterka opowiada o swojej podróży przez magiczną krainę – Dostatkowo, w zabawny i przystępny sposób tłumacząc, jak codziennie możemy oszczędzać wodę w swoim najbliższym otoczeniu. Mamy nadzieję, że Amelka zostanie nową przyjaciółką najmłodszych czytelników i zyska status towarzysza, do którego porad chętnie się wraca na co dzień.