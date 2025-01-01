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Finish już od czasów wynalezienia zmywarki przewodzi innowacjom, które wyznaczają diamentowy standard w kategorii produktów do zmywania w zmywarce.
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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Sprawdź nasze najlepsze produkty do zmywarki, poznaj różnice i wybierz produkty, które najbardziej Ci odpowiadają. Zalecamy stosowanie detergentów i dodatków do zmywarki, które wspólnie gwarantują najlepsze efekty zmywania i dbają o Twoją zmywarkę.

  • Finish Ultimate Plus
    Diamentowy standard czystości
    Finish Ultimate Plus 83 Lemon
  • Finish Ultimate
    Moc czyszczenia na przypalone zabrudzenia
    Finish Ultimate 90 Lemon
  • Finish Quantum
    Skuteczne i wydajne zmywanie naczyń
    Finish Quantum 60 Lemon
  • Finish Power
    Eliminują tłuste zabrudzenia
    Finish Power 65 Lemon
  • Finish Power Essential
    Usuwają trudne zabrudzenia
    Finish Power Essential Lemon 70
  • All-in-1 Power Gel
    Usuwa ciężkie zabrudzenia i zapobiega korozji szkła.
    Finish All-in-1 Power Gel 900 ml Regular
  • Finish Płyn Nabłyszczający
    Zapobiega powstawaniu zacieków i nadaje doskonały połysk
    Finish Płyn Nabłyszczający 400 ml Regular
  • Sól do Zmywarki
    Zmiękcza wodę i chroni przed osadzaniem się kamienia.
    Sól do Zmywarki 1,5kg Regular
  • Płyn do Czyszczenia Zmywarek
    Usuwa ukryty brud i kamień z wnętrza zmywarki.
    Płyn Do Czyszczenia Zmywarek 250 ml Lemon
  • Tabletki do Czyszczenia Zmywarki
    Usuwa tłuszcz i brud z wnętrza zmywarki w trakcie cyklu zmywania.
    Tabletki do Czyszczenia Zmywarki 3 tabletki
  • Odświeżacz do Zmywarki
    Eliminuje nieprzyjemne zapachy
    Odświeżacz do Zmywarki 1 szt Powiew Świeżości

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Cyclesync™
Cyclesync™
ULTIMATE PLUSULTIMATE PLUSULTIMATE PLUS
ULTIMATEULTIMATEULTIMATE
QUANTUMQUANTUMQUANTUM
POWERPOWERPOWER

Chętnie Pomożemy

Tutaj znajdziesz szereg artykułów, które odpowiedzą na wszelkie pytania i przeprowadzą przez problemy, które mogą się pojawić w trakcie zmywania w zmywarce.
  • Czyszczenie zmywarki — jak wyczyścić zmywarkę?
    Czyszczenie zmywarki do naczyń ikona
  • Mycie szkła w zmywarce
    Mycie szkła w zmywarce do naczyń ikona
  • Programy I cykle zmywarki — jakich warto używać?
    Programy i cykle mycia w zmywarce ikona
  • Wkładanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)