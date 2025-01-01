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Tabletki do Czyszczenia Zmywarki 3 tabletki

Usuwa tłuszcz i brud z wnętrza zmywarki w trakcie cyklu zmywania.

  • Tabletki do Czyszczenia Zmywarki 3 tabletki

Dostępne pod adresem:

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Opis produktu

Podczas gdy zmywarka walczy z brudnymi naczyniami, resztki tłuszczu i brudu mogą gromadzić się w jej wnętrzu. Może to mieć wpływ na wydajność zmywarki, a nawet powodować powstawanie niehigienicznego środowiska. Dzięki swojej silnej mocy odtłuszczania Finish Tabletki do czyszczenia zmywarki usuwają tłuszcz i brud ze zmywarki w trakcie zmywania naczyń dla 100% higienicznej czystości zmywarki*.
*2 razy silniejsza moc odtłuszczania w porównaniu do użycia samych tabletek Finish Powerball Power.

Zalety produktu

  • SILNA MOC ODTŁUSZCZANIA

    SILNA MOC ODTŁUSZCZANIA

  • USUWAJĄ TŁUSZCZ I BRUD ZE ZMYWARKI W TRAKCIE ZMYWANIA

    USUWAJĄ TŁUSZCZ I BRUD ZE ZMYWARKI W TRAKCIE ZMYWANIA

  • ZAPEWNIAJĄ HIGIENICZNĄ CZYSTOŚĆ ZMYWARKI

    ZAPEWNIAJĄ HIGIENICZNĄ CZYSTOŚĆ ZMYWARKI

Sposób użycia

Włóż naczynia do zmywarki i dodaj detergent do mycia naczyń. Oderwij opakowanie wzdłuż perforowanej linii.

Umieść jedną tabletkę do czyszczenia zmywarki Finish na dnie zmywarki.

Uruchom standardowy cykl zmywania.

Nie rozpakowuj nie przekłuwaj ani nie przecinaj tabletki. Trzymaj tabletkę tylko suchymi dłońmi.

PRODUKT MOŻE SPOWODOWAĆ RYZYKO ZADŁAWIENIAU DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA.

1 tabletka = 1 czyszczenie

Używaj raz w miesiącu.

Sposób użycia

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

Kompleksowe zmywanie naczyń

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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)