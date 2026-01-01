Im twardsza woda, tym większe wyzwanie dla zmywarki i czystości szklanych naczyń. Osady mineralne, których w twardej wodzie jest sporo, mogą gromadzić się w zmywarce. W konsekwencji szkło może być zamglone I mogą pojawić się białe osady.

Przyczyną powstawania matowych lub białych osadów na szklanych naczyniach umytych w zmywarce może być sama woda. Jedną z cech wody jest jej twardość, czyli ilość zawartej w niej soli wapnia i magnezu. Jak to sprawdzić? Prostym sposobem jest zakup specjalnych testerów paskowych – można je bez problemu dostać w wielu sklepach internetowych, a ich koszt waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Za bardzo miękką wodę uznaje się taką, która zawiera mniej niż 100 mg węglanu wapnia w jednym litrze. Woda miękka ma go od 100 do 200 mg w litrze, a woda średnio twarda - 200-350 mg. Woda twarda zawiera od 350 do 550 mg węglanu wapnia na litr. Za bardzo twardą wodę uznaje się taką, która ma powyżej 550 mg węglanu wapnia w litrze. Według polskich norm woda pitna dostarczana do domów może mieć od 60 do 500 mg węglanu na litr – przedział jest bardzo szeroki, a twardość wody zależy od konkretnych przedsiębiorstw wodociągowych, ujęcia, regionu i zastosowanej technologii.

Aby uniknąć problemów z zaciekami i białym osadem z twardej wody, należy zawsze uzupełniać sól i płyn nabłyszczający w zmywarce. Sól zmiękcza wodę i umożliwia lepsze działanie detergentów oraz zapobiega powstawaniu osadów spowodowanych twardą wodą. Uwaga! Sól do zmywarek to nie to samo, co sól kuchenna – nie należy zastępować soli do zmywarek solą spożywczą. Mają one nieco inny skład i budowę.

Sól do zmywarki należy dodać do dodatkowego filtra w zmywarce. Zazwyczaj znajduje się on na dnie zmywarki i jest zamknięty plastikową nakrętką – jeśli nie możesz go znaleźć, na pewno precyzyjne informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojej zmywarki. Aby dosypać soli do zmywarki, trzeba odkręcić nakrętkę – pod nią znajduje się pojemnik na sól. Nie przejmuj się, jeśli jest w nim woda – to normalne w zmywarkach. Warto sprawdzić na opakowaniu, ile soli należy użyć – można skorzystać z kubka pomiarowego i lejka, aby odpowiednio odmierzyć i wsypać sól do zmywarki. Na koniec trzeba tylko pamiętać, aby zakręcić nakrętkę na miejscu. Pamiętaj, aby uzupełniać sól w zmywarce, jeśli zauważysz, że poziom jest niski. W wielu urządzeniach niski poziom soli jest sygnalizowany miganiem albo zapaleniem czerwonej lampki.

Płyn nabłyszczający chroni szkło i zapewnia blask zapobiegając powstawaniu białych osadów. Dozownik płynu nabłyszczającego zwykle znajduje w pobliżu pojemników na detergent. Po napełnieniu płyn nabłyszczający jest automatycznie uwalniany w cyklu płukania przy każdym uruchomieniu zmywarki. Zaleca się, aby komora nabłyszczacza była zawsze pełna, dlatego warto sprawdzać i uzupełniać go regularnie. O niskim poziomie płynu zmywarka zazwyczaj sama informuje, zapalając odpowiednią lampkę na przednim panelu urządzenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, zawsze używaj dobrej jakości detergentów, takich jak Finish Ultimate jako dodatek do soli i płynu nabłyszczającego.

Nieraz przyczyna pojawiania się osadów na szkle po myciu w zmywarce jest bardziej prozaiczna. Jeśli włożone do urządzenia szklane naczynia dotykają się ściankami, woda po płukaniu nie może z nich swobodnie wypłynąć. W efekcie wysycha na ściankach i w zagłębieniach. Dlatego warto zwrócić na to uwagę przy ładowaniu naczyń do zmywarki. Nie powinno się też wstawiać do zmywarek kubków i filiżanek z fusami po kawie i herbacie, doniczek z resztkami ziemi, czy popielniczek wypełnionych popiołem. Nawet najlepsza zmywarka może mieć problem z prawidłowym odfiltrowaniem takich zanieczyszczeń – część z nich może pojawić się jako osad na naczyniach.

Nawet jednak miękka woda i prawidłowo ułożone naczynia nie zapobiegną powstawaniu białych osadów na szklanych naczyniach, jeśli zmywarka jest po prostu brudna w środku. Dlatego co najmniej raz na trzy miesiące trzeba zmywarkę umyć. Na szczęście jest to proste i stosunkowo szybkie działanie. Wystarczy płyn do czyszczenia zmywarki Finish i jeden cykl zmywania, aby odpowiednio zadbać o zmywarkę, a w konsekwencji – o jakość zmywania i brak białych osadów na szkle. Płyn do czyszczenia zmywarki Finish usuwa brud i kamień nawet z najbardziej ukrytych zakamarków każdej zmywarki. Finish do mycia zmywarki usuwa brud z rur i filtrów oraz ramion spryskiwaczy. Co musisz zrobić, aby umyć zmywarkę?

Opróżnij zmywarkę, aby nic w niej nie pozostało Z butelki płynu do czyszczenia zmywarki Finish zdejmij naklejkę na nakrętce tak, aby odsłonić woskową zatyczkę. Uwaga! Nie odkręcaj nakrętki. Temperatura w zmywarce sama rozpuści woskowy korek i w odpowiednim momencie uwolni płyn do czyszczenia zmywarki. Umieść butelkę ze środkiem do czyszczenia zmywarki do góry nogami w koszu na sztućce lub w dowolnym miejscu na dnie dolnego kosza na naczynia Zamknij drzwi zmywarki i włącz cykl o możliwie najwyższej temperaturze (tj. intensywny, cykl przeznaczony dla garnków i patelni, itp.). Po zakończeniu cyklu wyjmij butelkę i wyrzuć do odpadów plastikowych.

Więcej o czyszczeniu zmywarki piszemy tutaj.