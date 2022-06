Twarda woda - co to oznacza?

Na niektórych obszarach woda dostępna w kranie przesącza się przez złoża wapienia i kredy, które składają się z węglanów. Miękka woda występuje wtedy, gdy ilość tych związków jest niewielka, natomiast twarda woda zawiera stosunkowo dużo wapnia i magnezu oraz innych minerałów. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla zdrowia, ale jak wspomniano, może prowadzić do powstawania plam z twardej wody i osadzania się kamienia, a także do zmniejszenia skuteczności detergentu do zmywania naczyń.

Jak usunąć zacieki z twardej wody?

Twarda woda w zmywarce może mieć dwa skutki — mętne naczynia i osadzanie się kamienia. Aby temu zapobiec, można użyć płyn nabłyszczający Finish.

Płyn nabłyszczający Finish

Możesz użyć płynu nabłyszczającego Finish, aby uporać się z plamami z wody i nalotem, które powstają w wyniku działania twardej wody. W ten sposób w kilku krokach uzyskasz lśniące naczynia, szklanki i przybory kuchenne:

Sprawdź, czy zmywarka ma wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego, który zwykle znajduje się w pobliżu pojemników detergent. Napełnij dozownik płynem nabłyszczającym Finish i wytrzyj rozlany produkt. Płyn nabłyszczający Finish jest automatycznie uwalniany w cyklu płukania przy każdym uruchomieniu zmywarki. Zalecamy, aby komora nabłyszczacza była zawsze pełna. Sprawdzaj i uzupełniaj co miesiąc lub w przypadku migania czerwonej lampki na zmywarce, która sygnalizuje niski poziom płynu nabłyszczającego. W takim przypadku należy napełnić komorę płynu nabłyszczającego.

Jak zapobiegać powstawaniu osadu z twardej wody w zmywarce?

Powyższe metody pomogą w pozbyciu się nagromadzenia twardej wody w zmywarce, jednak ważne jest również, aby przede wszystkim podjąć niezbędne kroki w celu zapobiegania gromadzeniu się twardej wody. Upewnij się, że zmywarka jest regularnie czyszczona — wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami i używać soli do zmywarek Finish oraz środka do czyszczenia zmywarek Finish.

Jak używać soli do zmywarki?

Stosowanie soli do zmywarek Finish prowadzi do mniejszego osadzania się kamienia w urządzeniu, ponieważ zmiękcza ona wodę wpływającą do komory czyszczącej.

Sól do zmywarki należy dodać do dodatkowego filtra w zmywarce. Zazwyczaj znajduje się on w podstawie jednostki myjącej naprzeciw drzwi, ale upewnij się, sprawdzając w przewodniku producenta lub instrukcji obsługi Otwórz pokrywkę i wsyp sól Pamiętaj, aby sprawdzić na opakowaniu, ile soli należy użyć. W tym celu warto skorzystać z kubka pomiarowego i lejka, aby odpowiednio odmierzyć i wsypać sól do zmywarki. Po wsypaniu soli umieść pokrywkę na właściwym miejscu. Pamiętaj, aby uzupełniać sól w zmywarce, jeśli zauważysz, że poziom jest niski. W niektórych urządzeniach niski poziom soli jest sygnalizowany miganiem czerwonej lampki. Pamiętaj, aby w takim przypadku uzupełnić zbiornik soli!

Środek do czyszczenia zmywarek Finish

Upewnij się, że urządzenie jest puste i nie używaj żadnego innego płynu do naczyń ani detergentu. Umieść butelkę płynu do czyszczenia zmywarek Finish do góry dnem, zachowując pokrywkę na butelce (ale usuń naklejkę). Zamknij drzwi zmywarki i ustaw zmywarkę na cykl o najwyższej temperaturze. Po zakończeniu cyklu wyjmij butelkę, oddaj ją do recyklingu, a zmywarka będzie działać z optymalną wydajnością. Zaleca się stosowanie środka raz na trzy miesiące. Płyn do czyszczenia zmywarek może być jednak stosowany częściej, w zależności od użytkowania zmywarki i/lub w przypadku pojawienia się nieprzyjemnych zapachów lub problemów z działaniem urządzenia.

Usuwanie plam z twardej wody jest ważnym krokiem w konserwacji zmywarki. Oznacza to, że naczynia i szklanki będą lśniące, ale także wpłynie na przedłużenie żywotności zmywarki.

