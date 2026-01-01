Co jest potrzebne do zmywarki?

Na początku musisz poznać rozróżnienie pomiędzy kapsułkami, a tabletkami. Tabletki to najprostsze produkty myjące. Z kolei kapsułki to określenie produktów wielofunkcyjnych, ponieważ nie tylko myją, ale składają się też z kilku innych składników, które zapewniają wiele dodatkowych funkcji działania i w rezultacie jeszcze lepsze efekty mycia naczyń.

Ważna jest sól do zmywarek - zmiękcza wodę i w ten sposób chroni sprzęt przed osadzaniem się na nim kamienia.

Ważnym produktem jest też płyn nabłyszczający, który wzmacnia działanie detergentów, radzi sobie z zaciekami, przyspiesza schnięcie naczyć i nadaje doskonały blask naczyniom.

Warto mieć też detergent czyszczący, który usunie ukryty brud z zakamarków zmywarki, odkamieni wnętrze i dodatkowo zadziała odświeżająco. Takie są Finish Hygienic Clean – Tabletki do czyszczenia zmywarki, wystarczy włożyć je do zmywarki i włączyć odpowiedni program myjący, one zajmą się resztą. Podobne funkcje pełni Finish Hygienic Celan – Płyn do czyszczenia zmywarki, również dostępny w portfolio maki Finish.

Dodatkowo, by ze zmywarki zawsze wydobywał się przyjemny zapach, warto zaopatrzyć się w odświeżacz do zmywarki.