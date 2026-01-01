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Co jest potrzebne do zmywarki?

Zakup dobrej zmywarki to pierwszy krok, do tego by cieszyć się czystymi i lśniącymi naczyniami bez wysiłku. Drugim jest dokupienie odpowiednich środków do mycia. Jakich? Podpowiemy Ci w tym tekście.

Poznaj rodzaje produktów myjących do zmywarek

Na początku musisz poznać rozróżnienie pomiędzy  kapsułkami, a tabletkami. Tabletki to najprostsze produkty myjące. Z kolei kapsułki to określenie produktów wielofunkcyjnych, ponieważ nie tylko myją, ale składają się też z kilku innych składników, które zapewniają wiele dodatkowych funkcji działania i w rezultacie jeszcze lepsze efekty mycia naczyń.

Co jeszcze kupić, oprócz kapsułek do mycia?

Ważna jest sól do zmywarek -  zmiękcza wodę i w ten sposób chroni sprzęt przed osadzaniem się na nim kamienia.

Ważnym produktem jest też płyn nabłyszczający, który wzmacnia działanie detergentów, radzi sobie z zaciekami, przyspiesza schnięcie naczyć i nadaje doskonały blask naczyniom.

Warto mieć też detergent czyszczący, który usunie ukryty brud z zakamarków zmywarki, odkamieni wnętrze i dodatkowo zadziała odświeżająco. Takie są Finish Hygienic Clean – Tabletki do czyszczenia zmywarki, wystarczy włożyć je do zmywarki i włączyć odpowiedni program myjący, one zajmą się resztą. Podobne funkcje pełni Finish Hygienic Celan – Płyn do czyszczenia zmywarki, również dostępny w portfolio maki Finish.

Dodatkowo, by ze zmywarki zawsze wydobywał się przyjemny zapach, warto zaopatrzyć się w  odświeżacz do zmywarki.

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Nasze produkty

Aby uzyskać niezrównaną czystość naczyń, wypróbuj następujące produkty...
  • Sól do Zmywarki
    Zmiękcza wodę i chroni przed osadzaniem się kamienia.
    Sól do Zmywarki 1,5kg Regular
  • Finish Płyn Nabłyszczający
    Zapobiega powstawaniu zacieków i nadaje doskonały połysk
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