Naczynia załadowane do zmywarki, detergent włożony na miejsce, pokrywa zamknięta... Przy każdym zmywaniu w zmywarce nadchodzi moment wyboru programu do zmywania — decyzja, który przycisk wcisnąć, albo na jaki cykl nastawić pokrętło ma wpływ nie tylko na czystość naczyń, ale również na wysokość rachunków za prąd i wodę. Domyślny program do mycia może wcale nie być tym najlepszym, a korzystanie cały czas z tych samych ustawień może w skali roku wiązać się ze stosunkowo sporymi kosztami. Warto więc używać programów i cyklów zmywarki, które nie tylko zadbają o czystość naczyń, ale również o stan portfela i ekologię gospodarstwa domowego.

W zmywarkach — w odróżnieniu od na przykład pralek — nie można sobie wybrać dowolnej temperatury mycia. Użytkownicy zmywarek muszą wybrać jeden z oferowanych przez ich urządzenie programów. Czym zmywarka jest nowsza, tym programów, cykli i możliwości wyboru więcej. W nowoczesnych urządzeniach może to być nawet kilkanaście trybów — od suszenia, poprzez płukanie, mycie automatyczne do odkażania i tryb cichy... Wybranie najlepszego bywa niełatwym zadaniem. Część programów ma swoje wąskie specjalistyczne zadania, inne są oszczędne, ale myją dłużej, a jeszcze inne — myją szybko, ale zużywają więcej prądu i wody.