Program ekologiczny zmywarki

„Tryb ekologiczny” lub ustawienie oszczędzania energii w zmywarce pomaga obniżyć temperaturę zmywania i płukania podczas cyklu, co przekłada się na mniejsze zużycie energii, która zostałaby wykorzystana do podgrzania wody.

Ale czy używanie ustawienia ekologicznego zmywarki oznacza gorszą jakość zmywania? Istnieją opinie, że ze względu na niższą temperaturę wody nie należy oczekiwać wysokiej jakości rezultatów — nic bardziej mylnego, odpowiednie ułożenie naczyń, zeskrobanie resztek jedzenia sprawią, że ekologiczny tryb będzie działać tak samo dobrze jak każde inne ustawienie. Dodatkowo pozwala ono przy okazji zaoszczędzić pieniądze (i pomóc środowisku!). Uwaga: cykle ekologiczne trwają zwykle dłużej niż cykle standardowe.

Ustawienie suszenia w zmywarce

Nie ma nic gorszego niż otwarcie zmywarki po zakończeniu cyklu i ujrzenie naczyń ociekających wodą. Na szczęście nowoczesne zmywarki mają zazwyczaj wiele ustawień suszenia.

Suszenie powietrzem

Ustawienie suszenia powietrzem, stosowane głównie w nowszych modelach, sprawia, że drzwi zmywarki otwierają się automatycznie po zakończeniu cyklu, aby para wodna mogła wydostać się na zewnątrz.

Podgrzewane płukanie

Coraz częściej spotykane w nowoczesnych zmywarkach ustawienie podgrzewanego płukania zwiększa temperaturę wody pod koniec cyklu. Po zakończeniu pracy, wnętrze urządzenia zatrzymuje ciepło, odciągając wilgoć od naczyń.

Suszenie wentylatorem

Aby zaoszczędzić jak najwięcej energii (i obniżyć miesięczny rachunek za prąd!), wybierz w zmywarce ustawienie suszenia wentylatorem. W tym trybie urządzenie wykorzysta do suszenia naczyń powietrze obiegowe o temperaturze pokojowej, a nie wewnętrzną, energochłonną grzałkę.

Suszenie termiczne

Ustawienie suszenia termicznego w zmywarce wykorzystuje wewnętrzny wentylator wyciągowy do suszenia naczyń za pomocą ogrzanego powietrza. To ustawienie jest przydatne, jeśli przez dłuższy czas po zakończeniu cyklu zmywania będziesz poza domem, jednak najlepiej jest użyć ustawień suszenia powietrzem lub wentylatorem lub nawet lekko uchylić drzwi, aby pozwolić naczyniom wyschnąć w naturalny sposób.

Cykle mycia w zmywarce

Może się wydawać, że wybór „normalnego” cyklu jest najlepszym sposobem na codzienne zmywanie, ale warto również korzystać z kilku innych cykli dostępnych w zmywarce, aby uzyskać lepszą czystość.

Większość konwencjonalnych zmywarek wyposażona jest w trzy standardowe cykle: lekki, normalny i ciężki dla większych garnków i patelni. Te ustawienia są odpowiednie dla zwykłych naczyń i codziennych zabrudzeń — ale może się okazać, że Twoja zmywarka oferuje również kilka poniższych cykli mycia.

Automatyczny

Podobnie jak w przypadku ustawienia ekologicznego, cykl automatyczny wykorzystuje czujnik wykrywający stopień zabrudzenia naczyń, a następnie odpowiednio dostosowuje temperaturę wody i długość cyklu.

Ekspresowy

Cykl ekspresowy lub „szybki” może sprawić, że naczynia będą lśniące w zaledwie 20 minut — pamiętaj jednak, że to ustawienie jest zalecane tylko w przypadku lekko zabrudzonych naczyń, którym wystarczy szybkie czyszczenie.

Cichy

Powszechnie spotykany w zmywarkach klasy premium „tryb cichy” lub cykl cichy ma na celu zmniejszenie hałasu wytwarzanego podczas pracy urządzenia. Idealnie nadaje się do domów na planie otwartym (lub w przypadku śpiących dzieci!).

Porcelana/kryształ/szkło

Ten cykl pomoże chronić delikatniejsze przedmioty (takie jak naczynia szklane, porcelanę i kryształy) poprzez zastosowanie niższej temperatury. Oczywiście w miarę możliwości należy unikać mycia wyjątkowych przedmiotów w zmywarce.

Tylko płukanie

Mimo że ten cykl może wydawać się sprzeczny z intuicją (pamiętaj: nie należy płukać naczyń przed włożeniem ich do zmywarki!), jest to przydatny sposób na uniknięcie nieprzyjemnego zapachu ze zmywarki. W cyklu płukania nie używa się detergentu, a jedynie niewielką ilość wody i energii w celu ochlapania naczyń znajdujących się w zmywarce, które oczekują na cykl zmywania. Oznacza to, że możesz wstrzymać się z uruchomieniem zmywarki do czasu uzyskania pełnego załadunku, bez narażania się na nieprzyjemne zapachy resztek jedzenia.

Opóźniony start

Chcesz uruchomić urządzenie, ale nie będzie Cię w domu, aby je włączyć? Ustawienie „opóźnionego startu” umożliwia ustawienie zegara, który uruchamia wybrany wcześniej cykl. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy decydujemy się na zmywanie naczyń w nocy, gdy często plan taryfowy energii elektrycznej jest tańszy.

