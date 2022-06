PROBLEM

Wydaje się, że Polska jest krajem zasobnym w wodę, a susze, choć cykliczne, są zjawiskiem przejściowym. W rzeczywistości od wielu lat mamy w Polsce do czynienia z poważną suszą hydrologiczną, a deficyt wody wciąż rośnie.

Już w 2030 r. ilość wody użytkowej w Polsce będzie o 40% niższa od zapotrzebowania na nią*.

To znaczy, że będziemy mieli prawie o połowę mniej wody do dyspozycji w codziennym życiu! Trudno to sobie wyobrazić.

Dlatego już dziś powinniśmy zacząć oszczędzać wodę dla nas i naszych najbliższych.