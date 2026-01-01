Mapa witryny

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Często zadawane pytania
Co jest potrzebne do zmywarki?
Co ma większą skuteczność: płyn czy tabletki do zmywarki?
Czy garnki można myć w zmywarce?
Czy można kłaść tabletki do zmywarki na jej dnie?
Czy można myć noże w zmywarce?
Czy można otworzyć zmywarkę podczas mycia?
Czy można wsypać zwykłą sól do zmywarki?
Czy patelnie można myć w zmywarce?
Czy rodzaj używanego detergentu ma znaczenie?
Czy ruszt z grilla można myć w zmywarce?
Czy shaker mozna myć w zmywarce
Czy stosowanie środka do czyszczenia zmywarek jest konieczne?
Czy szklanki termiczne można myć w zmywarce?
Czy tabletki do zmywarki mogą się przeterminować?
Czy termos można myć w zmywarce?
Czy trzeba dodawać soli i płynu nabłyszczającego?
Czy trzeba wstępnie płukać naczynia przed włożeniem ich do zmywarki?
Czy trzeba zdejmować osłonę z tworzywa sztucznego z tabletek do zmywarki finish®?
Dlaczego szklanki matowieją w zmywarce?
Dlaczego tabletka w zmywarce się nie rozpuszcza
Do czego służy płyn nabłyszczający do zmywarki?
Gdzie wlewa się detergent w płynie do zmywarek?
Gdzie wlewać nabłyszczacz do zmywarki?
Gdzie włożyć tabletkę lub kapsułkę do zmywarki?
Gdzie wsypywać sól do zmywarki?
Ile dodawać soli do zmywarki?
Jak często dolewać nabłyszczacz do zmywarki?
Jak działa środek do czyszczenia zmywarek?
Jak działają tabletki do zmywarki?
Jak należy przechowywać detergent do mycia naczyń?
Jak odkamienić zmywarkę?
Jak stosować detergent w płynie do zmywarek?
Jak używać tabletek do zmywarki?
Jak włączać zmywarkę?
Jak wyczyścić zbiornik na sól w zmywarce
Jak wygląda kontrolka braku soli w zmywarce?
Jak zdjąć płaszcz wodny w zmywarce?
Jaka sól do zmywarki? jaką wybrać?
Jakie kapsułki do zmywarki wybrać?
Jakie są główne korzyści ze stosowania płynu nabłyszczającego?
Jakiego detergentu należy używać w przypadku twardej wody?
Płyn do czyszczenia zmywarki - jak używać?
Po co dodawać sól do zmywarki?
Produkty
Detergenty
- Kapsułki
- Kapsułki, tabletki czy żel?
- Tabletki
Kapsułki
Odświeżacz do Zmywarki
Płyn nabłyszczający
Sól do Zmywarki
Środek do czyszczenia zmywarek
Tabletki do zmywarki finish
Przewodnik po idealnym zmywaniu twoich naczyń
Czyszczenie i konserwacja zmywarki
- Brzydki zapach ze zmywarki – skąd się bierze? jak go usunąć?
- Czyszczenie zmywarki — jak wyczyścić zmywarkę?
- Jak działa zmywarka? co się dzieje w środku urządzenia?
- Na co zwrócić uwagę przy zakupie zmywarki?
- Po co zmywarka ma filtr?
- Przykłady oszczędzania wody w domu
- Ślad wodny - dlaczego warto go znać?
- Zacieki na szkle po zmywarce. jak usunąć?
- Zapchana zmywarka – co to oznacza?
- Zmywarka nie domywa naczyń - jakie są tego przyczyny i jak im zaradzić?
Ustawienia i cykle
Wkładanie naczyń