Czy shaker do preparatów białkowych można myć w zmywarce?

Dla wielu z nas wysiłek fizyczny to codzienność. Biegamy, korzystamy z siłowni i zajęć fitness, a budowanie masy mięśniowej i zachowanie dobrej kondycji wspieramy przyjmowaniem suplementów i preparatów białkowych. Do ich przygotowania służą nam specjalne shakery. Zwykle wykonane są one z wysokiej jakości i nietoksycznego plastiku. Zwykle też możesz je myć w zmywarce, o czym informuje producent, często podając przy tym maksymalną temperaturę mycia. Do mycia w zmywarce nadają się wszystkie elementy shakera: butelka, sitko, zakrętka i kuleczka do rozdrabniania proszku, jeśli urządzenie taką posiada.