Co oznacza symbol “Dishwasher safe”

Symbol zmywarki nie bez powodu jest jednym z najtrudniejszych do zinterpretowania symboli bezpieczeństwa żywności: nie ma oficjalnie zatwierdzonego symbolu, który oznaczałby, że dany produkt nadaje się do mycia w zmywarce!

Co więcej, sformułowanie „można myć w zmywarce” również nie jest standardowym twierdzeniem. Każda firma produkująca naczynia kuchenne lub stołowe ma procedury i standardy określające co można bezpiecznie myć w zmywarce, w oparciu o własne metody i materiały.

Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje ikon oznaczających produkty nadające się do mycia w zmywarce:

Można myć w zmywarce, tylko na górnej półce

Można myć w zmywarce

Jeśli dany przedmiot jest oznaczony jako „tylko na górnej półce”, oznacza to, że można go bezpiecznie myć tylko na górnej półce zmywarki. Element grzejny w zmywarkach do naczyń znajduje się zazwyczaj na spodzie urządzenia, co oznacza, że górna półka jest stosunkowo chłodniejsza niż dolna. Jeśli umieścisz przedmiot oznaczony jako „tylko na górnej półce” na dolnej półce, może się okazać, że po zakończeniu cyklu odbarwił się, wypaczył lub uległ uszkodzeniu!

W przypadku obu rodzajów przedmiotów, które można myć w zmywarce, symbol zmywarki wygląda zazwyczaj jak kwadratowe pudełko, wewnątrz którego znajdują się talerze lub szklanki (lub oba przedmioty). Symbol zawiera również kropelki wody lub ukośne linie, które mają oznaczać wodę. W przypadku przedmiotów, które są przeznaczone do mycia „tylko na górnej półce”, krople lub ukośne linie będą widoczne tylko na górze talerzy lub szklanek. Jeśli na symbolu są widoczne tylko krople lub linie, które przecinają całe kwadratowe pole, prawdopodobnie można bezpiecznie myć przedmiot na górnej lub dolnej półce.

Obraz może również zawierać temperaturę, aby wskazać najwyższą bezpieczną temperaturę, w jakiej można myć dany przedmiot. Czasami symbolowi towarzyszą słowa, które rozwiewają część wątpliwości związanych z rozszyfrowywaniem znaczenia symboli!

Co oznacza możliwość mycia w zmywarce?

Ogólnie rzecz biorąc, producenci wskazują, że dany przedmiot można myć w zmywarce, jeśli na pewnym etapie procesu produkcyjnego został poddany obróbce, aby dowieść, że wytrzyma on zarówno długotrwałe działanie wysokich temperatur, jak i detergentów stosowanych w zmywarce. Istnieją różne techniki, które producenci stosują, aby dopilnować, że ich produkty można myć w zmywarce. Metody różnią się w zależności od materiału, z którego jest wykonany produkt.

Co robią producenci, aby ich produkty nadawały się do mycia w zmywarce?

Jak już wspomnieliśmy, producenci stosują różne techniki, aby ich produkty nadawały się do mycia w zmywarce. Poniżej omówimy kilka głównych materiałów, które można znaleźć w kuchni lub domu, oraz sposób, w jaki są one obrabiane w celu uzyskania (nieoficjalnego) zatwierdzenia do mycia w zmywarce:

Szkło nadające się do mycia w zmywarce

Większość szklanych produktów jest „wyżarzana”, co oznacza, że po wyprodukowaniu są one powoli schładzane w celu wyrównania naprężeń w strukturze szkła. Jest to rutynowy proces, przez który przechodzą prawie wszystkie produkty szklane i który pomaga uzyskać pewność, że wszelkie szczątkowe naprężenia wewnętrzne zostały zniwelowane. Szkło wyżarzone jest często nazywane „szkłem nieobrobionym”, ponieważ istnieją dwa inne procesy, którym można poddać szkło, aby zwiększyć jego odporność na drastyczne zmiany temperatury.

Szkło może być poddane procesowi zwanemu „hartowaniem”, który jest procesem termicznym lub chemicznym, dzięki któremu szkło staje się twardsze i mocniejsze, lub łagodniejszej formie hartowania zwanej „wzmacnianiem termicznym”. Naczynia kuchenne są zazwyczaj wzmacniane termicznie, co sprawia, że są dwukrotnie bardziej odporne niż szkło wyżarzone. Może się okazać, że niektóre naczynia są w pełni hartowane, dzięki czemu są cztery do pięciu razy mocniejsze niż szkło wyżarzone i są w stanie wytrzymać gotowanie w kuchence mikrofalowej.

Ceramika nadająca się do mycia w zmywarce

Ceramika nadaje się do mycia w zmywarkach dzięki podobnemu procesowi produkcji jak szkło: powolnemu schładzaniu, które pozwala na uzyskanie materiału z możliwie najmniejszą ilością niedoskonałości. Krótko mówiąc, glazura jest nakładana na ceramikę w celu ochrony powierzchni. Rodzaj użytego szkliwa może znacząco wpłynąć na wytrzymałość i trwałość ceramicznego przedmiotu. Przed włożeniem ceramicznych przedmiotów do zmywarki należy zawsze sprawdzać, czy są one oznaczone symbolem wskazującym, że można je myć w zmywarce.

Plastikowe przedmioty nadające się do mycia w zmywarce

Przedmioty z tworzyw sztucznych zazwyczaj nie muszą być „obrabiane”, aby można je było myć w zmywarce, ponieważ często decyduje o tym rodzaj tworzywa sztucznego, z którego wykonano przedmiot. Tworzywa sztuczne o bardzo niskiej temperaturze topnienia mogą się topić w wysokich temperaturach panujących w zmywarce. Wkładaj tworzywa sztuczne do zmywarki tylko wtedy, gdy są one wyraźnie oznaczone ikoną pozwalającą na mycie w zmywarce i układaj je na górnej półce.

