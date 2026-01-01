Symbol zmywarki nie bez powodu jest jednym z najtrudniejszych do zinterpretowania symboli bezpieczeństwa żywności: nie ma oficjalnie zatwierdzonego symbolu, który oznaczałby, że dany produkt nadaje się do mycia w zmywarce!

Co więcej, sformułowanie „można myć w zmywarce” również nie jest standardowym twierdzeniem. Każda firma produkująca naczynia kuchenne lub stołowe ma procedury i standardy określające co można bezpiecznie myć w zmywarce, w oparciu o własne metody i materiały.

Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje ikon oznaczających produkty nadające się do mycia w zmywarce:

Można myć w zmywarce, tylko na górnej półce

Można myć w zmywarce

Jeśli dany przedmiot jest oznaczony jako „tylko na górnej półce”, oznacza to, że można go bezpiecznie myć tylko na górnej półce zmywarki. Element grzejny w zmywarkach do naczyń znajduje się zazwyczaj na spodzie urządzenia, co oznacza, że górna półka jest stosunkowo chłodniejsza niż dolna. Jeśli umieścisz przedmiot oznaczony jako „tylko na górnej półce” na dolnej półce, może się okazać, że po zakończeniu cyklu odbarwił się, wypaczył lub uległ uszkodzeniu!

W przypadku obu rodzajów przedmiotów, które można myć w zmywarce, symbol zmywarki wygląda zazwyczaj jak kwadratowe pudełko, wewnątrz którego znajdują się talerze lub szklanki (lub oba przedmioty). Symbol zawiera również kropelki wody lub ukośne linie, które mają oznaczać wodę. W przypadku przedmiotów, które są przeznaczone do mycia „tylko na górnej półce”, krople lub ukośne linie będą widoczne tylko na górze talerzy lub szklanek. Jeśli na symbolu są widoczne tylko krople lub linie, które przecinają całe kwadratowe pole, prawdopodobnie można bezpiecznie myć przedmiot na górnej lub dolnej półce.

Obraz może również zawierać temperaturę, aby wskazać najwyższą bezpieczną temperaturę, w jakiej można myć dany przedmiot. Czasami symbolowi towarzyszą słowa, które rozwiewają część wątpliwości związanych z rozszyfrowywaniem znaczenia symboli!