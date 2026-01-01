Mycie szkła w zmywarce

Aby znaleźć przyczynę matowienia szkła w zmywarce, warto wiedzieć, jaka woda wypływa z naszych kranów w domu, a więc również — z jaką wodą musi sobie radzić zmywarka. Jedną z cech wody jest jej twardość. Przenikając przez glebę i skały, woda wchłania minerały, przede wszystkim wapń i magnez. Obecność rozpuszczalnych w wodzie soli wapnia i magnezu decyduje o twardości wody. Jak to sprawdzić? Najwygodniej kupić specjalne testery paskowe, które dają w miarę precyzyjne wskazania. Są one szeroko dostępne w wielu sklepach internetowych, a ich koszt jest stosunkowo niewielki, wahający się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Za bardzo miękką wodę uznaje się taką, która zawiera mniej niż 100 mg węglanu wapnia w jednym litrze. Woda miękka ma go od 100 do 200 mg w litrze, a woda średnio twarda — 200-350 mg. Woda twarda zawiera od 350 do 550 mg węglanu wapnia na litr. Za bardzo twardą wodę uznaje się taką, która ma powyżej 550 mg węglanu wapnia w litrze. Według polskich norm woda pitna dostarczana do domów może mieć od 60 do 500 mg węglanu na litr — przedział jest bardzo szeroki, a twardość wody zależy od konkretnych przedsiębiorstw wodociągowych, ujęcia, regionu i zastosowanej technologii.

Im twardsza woda, tym większe wyzwanie dla zmywarki i czystości szklanych naczyń. Osady mineralne, których w twardej wodzie jest sporo, mogą gromadzić się w zmywarce. Konsekwencją potrafią być mętne ślady lub białe plamy na szklankach i naczyniach. Rozwiązanie problemu na szczęście jest proste. Aby uniknąć problemów związanych z twardą wodą, należy zawsze uzupełniać sól i płyn nabłyszczający w zmywarce. Sól zmiękcza wodę i umożliwia lepsze działanie detergentów oraz zapobiega powstawaniu zacieków spowodowanych twardą wodą, zapewniając lśniącą czystość. Płyn nabłyszczający chroni szklanki i powoduje jeszcze większy połysk. Aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, zawsze używaj dobrej jakości detergentów, takich jak Finish Ultimate wspomaganych przez odpowiednią sól do zmywarki oraz płyn nabłyszczający.

Nieraz przyczyna pojawiania się osadów i zacieków na szkle po myciu w zmywarce jest bardziej prozaiczna. Jeśli włożone do urządzenia szklanki, kubki czy szklane miski dotykają się ściankami, woda po płukaniu nie może z nich swobodnie wypłynąć. W efekcie wysycha na ściankach i w zagłębieniach. Dlatego warto zwrócić na to uwagę przy ładowaniu naczyń do zmywarki. Nie powinno się też wstawiać do zmywarek kubków i filiżanek z fusami po kawie i herbacie, doniczek z resztkami ziemi czy popielniczek wypełnionych popiołem. Nawet najlepsza zmywarka może mieć problem z prawidłowym odfiltrowaniem takich zanieczyszczeń — część z nich może pojawić się jako osad na naczyniach.