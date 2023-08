Dlaczego szklanki matowieją w zmywarce?

Jak zapobiegać matowieniu szklanek w zmywarce?

Najważniejsze to stosowanie zalecanych środków do zmywarki. Choć niektóre detergenty działają wielokierunkowo, gdy woda w kranie jest bardzo twarda, zawsze konieczne jest także użycie soli i płynu nabłyszczającego. Bardzo ważne jest regularne uzupełnianie soli do zmywarki, jeśli mamy twardą wodę, która zapobiega osadzaniu się nalotu. Natomiast płyn nabłyszczający, dzięki dodatkowi środków powierzchniowo czynnych, sprawia, że parująca woda nie zostawia żadnych osadów. Przy wyborze detergentu do zmywarki, sprawdź też czy chroni on szkło przed matowieniem i zapobiega jego korozji. Takie właściwości mają np. Finish Ultimate Infinity Shine – kapsułki do mycia naczyń w zmywarce. Poza tym wybieraj program, który jest bezpieczny dla szkła, zwykle z temperaturą mycia 55-60 stopni i temperaturą płukania 65 stopni. Odpowiednio ustawiaj szklanki w zmywarce: w koszu górnym, dnem do góry, najlepiej pod lekkim skosem i tak, by nie przylegały do siebie. Producenci szklanek radzą też, by zaraz po wyjęciu ze zmywarki nie polerować ich.