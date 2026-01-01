Dlaczego szklanki matowieją w zmywarce?

Szklanki myte w zmywarce mają tendencję do matowienia, gdy woda w kranie w twojej okolicy jest twarda. A z średnio twardą i twardą wodą mamy do czynienia w większości polskich domów. Taka woda zostawia mineralny osad i szklanki nie wyglądają już tak atrakcyjnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Szkło traci blask także pod wpływem zbyt agresywnych detergentów lub wybierania programu zmywania o nieodpowiedniej temperaturze i ciśnieniu. Przyczyną osadu może być też zanieczyszczona zmywarka np. z zatkanym filtrem i ustawianie szklanek tak, że woda nie opłukuje ich swobodnie. Pamiętajmy też, że nie wszystkie szklanki nadają się do mycia w zmywarce. Informuje o tym przekreślona ikonka obrazująca naczynia i spadające kropelki wody, którą znajdziesz na opakowaniu.

Najważniejsze to stosowanie zalecanych środków do zmywarki. Choć niektóre detergenty działają wielokierunkowo, gdy woda w kranie jest bardzo twarda, zawsze konieczne jest także użycie soli i płynu nabłyszczającego. Bardzo ważne jest regularne uzupełnianie soli do zmywarki, jeśli mamy twardą wodę, która zapobiega osadzaniu się nalotu. Natomiast płyn nabłyszczający, dzięki dodatkowi środków powierzchniowo czynnych, sprawia, że parująca woda nie zostawia żadnych osadów. Przy wyborze detergentu do zmywarki, sprawdź też czy chroni on szkło przed matowieniem i zapobiega jego korozji. Takie właściwości mają np. Finish Ultimate Infinity Shine – kapsułki do mycia naczyń w zmywarce. Poza tym wybieraj program, który jest bezpieczny dla szkła, zwykle z temperaturą mycia 55-60 stopni i temperaturą płukania 65 stopni. Odpowiednio ustawiaj szklanki w zmywarce: w koszu górnym, dnem do góry, najlepiej pod lekkim skosem i tak, by nie przylegały do siebie. Producenci szklanek radzą też, by zaraz po wyjęciu ze zmywarki nie polerować ich.