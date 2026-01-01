Jak wkładać naczynia do zmywarki, aby jak najlepiej się umyły?

Nowoczesne zmywarki są tak zaprojektowane, aby dało się do nich wsadzić jak najwięcej naczyń. Ułożenie naczyń w zmywarce decyduje o tym, czy dotrze do nich strumień wody wyrzucany z obrotowych ramion. Jeśli woda ma swobodny dostęp do każdego zakamarka naczynia, wówczas możemy liczyć na to, że zmywarka wraz z dobrym detergentem poradzi sobie z zabrudzeniami. Dlatego właśnie nie należy układać w zmywarce zbyt dużo naczyń na raz. Przeładowana zmywarka może uszkodzić naczynia, a dodatkowo za dużo włożonych do zmywarki naczyń może spowodować, że po zakończonym cyklu nie będą odpowiednio czyste z powodu trudności z przepływem wody i detergentu. Ważna zasada — nie trzeba opłukiwać naczyń przed włożeniem do zmywarki. Zawsze należy usuwać resztki jedzenia z talerzy, aby zapobiec zapychaniu się zmywarki, ale płukanie naczyń jest zbędne. Nowoczesne, dobre detergenty — takie jak Finish Ultimate — usuwają uporczywy brud i eliminują tłuszcz już za pierwszym razem bez konieczności opłukiwania naczyń przed włożeniem do zmywarki. Wystarczy tylko usunąć resztki jedzenia do kosza na śmieci i włożyć naczynia do zmywarki.

Co myć w dolnej szufladzie zmywarki, a co powinno trafić na górną półkę?

W zmywarkach zazwyczaj znajdują się dwie szuflady. Pomiędzy nimi znajduje się obrotowe ramię rozprowadzające wodę. Każda z szuflad ma różne przegródki ułatwiające ułożenie naczyń w zmywarce. Jak prawidłowo układać naczynia w zmywarce? Najgorętsza część zmywarki znajduje się na dole, gdzie umieszczony jest element grzejny. W górnej części zmywarki temperatury są stosunkowo niższe. Dlatego to właśnie tam – na górnej szufladzie – powinno się umieszczać kieliszki, filiżanki, kubki, miseczki i inne bardziej delikatne naczynia. Również plastikowe przedmioty nadające się do mycia w zmywarce powinno się układać na górnej półce – więcej na ten temat piszemy tutaj. Warto też pamiętać, że górna szuflada w zmywarce w wielu modelach zmywarek jest regulowana – można ją podnosić i opuszczać w zależności od potrzeby. Szklanki i kieliszki trzeba umieścić dnem do góry po bokach szuflady. Filiżanki i kubki – również po zewnętrznej stronie, pamiętając, żeby ucha były skierowane do wewnątrz. Miski i salaterki w górnej szufladzie warto ułożyć pośrodku, dnem do góry.

Dolna szuflada to w zmywarce miejsce dla talerzy oraz garnków, patelni i stalowych pokrywek. U dołu zmywarki panuje wyższa temperatura, która pomoże usunąć uporczywe zabrudzenia lub przypalenia. Większość garnków i patelni wykonanych ze stali nierdzewnej można bez problemu myć w zmywarce — warto jednak pamiętać, aby przed załadunkiem sprawdzić odpowiednie zalecenia producenta. Garnki i patelnie należy ułożyć dnem do góry, w ten sposób podczas mycia nie zbierze się w nich woda. Niewielkie talerze i spodki powinno się wkładać do zmywarki pionowo na środku dolnej szuflady. Większe talerze – zarówno płaskie, jak i głębokie — najlepiej zaś ułożyć pod lekkim skosem w przygotowanych dla nich w szufladzie przegródkach.

W dolnej szufladzie są też najczęściej myte sztućce. Widelce, noże, łyżki i łyżeczki powinny być odpowiednio ułożone w specjalnym koszu – więcej na ten temat piszemy tutaj. Wyjątkiem są te zmywarki, które mają specjalną, oddzielną szufladę na sztućce – tu należy postępować zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

Jak prawidłowo układać naczynia w zmywarce?