Nie opłukuj naczyń.

Można nie wierzyć, ale to mit, że trzeba opłukać naczynia przed włożeniem do zmywarki. Zawsze należy usuwać nadmiar jedzenia z talerzy, aby zapobiec zapychaniu się zmywarki. Nie opłukuj naczyń przed włożeniem do zmywarki. Oszczędzaj wodę i płać mniej za rachunki. Dowiedz się więcej na finish.pl/nasze-wartości/obiecajmy/

Nie przeładowuj zmywarki

Pomieszczenie wszystkich naczyń w jednym ładunku i zaoszczędzenie czasu może być kuszące, ale przeładowana zmywarka może spowodować uszkodzenie naczyń. Ponadto może okazać się, że przedmioty nie są odpowiednio czyste z powodu przepełnienia utrudniającego przepływ wody i detergentu.

Wkładaj plastikowe przedmioty na górną półkę

Najgorętsza część zmywarki znajduje się na dole, gdzie umieszczony jest element grzejny. Układaj plastikowe przedmioty nadające się do mycia w zmywarce na górnej półce, aby zapobiec ich zniekształceniu. Dowiedz się więcej o tym, jakie plastikowe przedmioty można myć w zmywarce, aby nie uszkodzić najlepszych przedmiotów Tupperware.

Wkładaj szklanki i kubki na górną półkę

Górna półka zmywarki jest również przeznaczona do mycia filiżanek, szklanek i kubków — gdy są prawidłowo umieszczone, woda z detergentem może skutecznie wyczyścić ich wnętrze.

Mocno zabrudzone przedmioty układaj skierowane ku dołowi

W przypadku mycia tac lub przedmiotów z przypieczonymi resztkami jedzenia lub innymi uporczywymi osadami, upewnij się, że układasz je skierowane ku dołowi, aby ramiona spryskiwacza mogły skutecznie je oczyścić przy użyciu odpowiedniego ciśnienia.

Wkładaj sztućce uchwytem do dołu

Wkładaj widelce i łyżki uchwytem do dołu, aby mieć pewność, że najbrudniejsze części zostaną wyczyszczone najdokładniej. Noże należy jednak wkładać ostrzem do dołu i uchwytem do góry, aby zapobiec skaleczeniu podczas wyjmowania ich ze zmywarki.

Przedmioty o dużych rozmiarach układaj z boku i z tyłu

Deski do krojenia i półmiski powinny być umieszczone po bokach i z tyłu zmywarki, aby nie utrudniały przepływu wody i detergentu.

Garnki i patelnie układaj na dole zmywarki

Większość garnków i patelni wykonanych ze stali nierdzewnej można układać na dolnej półce zmywarki — pamiętaj jednak, aby przed załadunkiem sprawdzić odpowiednie zalecenia producenta.

Potrzebujesz więcej informacji o tym, jak myć różne rodzaje naczyń kuchennych? Znajdziesz je w poniższych artykułach.

Plastikowe opakowania

Sztućce

Szkło

Drewno

Jakie przedmioty można wkładać do zmywarki?

Obecnie większość przedmiotów kuchennych można myć w zmywarce — zawsze jednak warto to wcześniej sprawdzić, aby uniknąć zniszczenia urządzenia i cennych naczyń kuchennych. Dodatkowe informacje o przedmiotach, które można myć w zmywarce są dostępne tutaj.