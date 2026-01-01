Jak układać naczynia w zmywarce? Porady I wskazówki
Bez względu na stopień zaawansowania zmywarki lub moc detergentu do zmywania naczyń, aby naczynia w zmywarce dobrze się umyły, trzeba je prawidłowo ułożyć. Układanie naczyń w zmywarce na szczęście nie jest bardzo trudne, warto jednak pamiętać o kilku najważniejszych zasadach. Przede wszystkim, przed załadowaniem naczynia do zmywarki warto się upewnić, że dane naczynie nadaje się do mycia w zmywarkach. Obecnie większość przedmiotów kuchennych można myć w zmywarce — zawsze jednak warto to wcześniej sprawdzić, aby uniknąć zniszczenia urządzenia i cennych naczyń. Dodatkowe informacje o przedmiotach, które można włożyć do zmywarki, są dostępne tutaj.
Jak wkładać naczynia do zmywarki, aby jak najlepiej się umyły?
Nowoczesne zmywarki są tak zaprojektowane, aby dało się do nich wsadzić jak najwięcej naczyń. Ułożenie naczyń w zmywarce decyduje o tym, czy dotrze do nich strumień wody wyrzucany z obrotowych ramion. Jeśli woda ma swobodny dostęp do każdego zakamarka naczynia, wówczas możemy liczyć na to, że zmywarka wraz z dobrym detergentem poradzi sobie z zabrudzeniami. Dlatego właśnie nie należy układać w zmywarce zbyt dużo naczyń na raz. Przeładowana zmywarka może uszkodzić naczynia, a dodatkowo za dużo włożonych do zmywarki naczyń może spowodować, że po zakończonym cyklu nie będą odpowiednio czyste z powodu trudności z przepływem wody i detergentu.
Ważna zasada — nie trzeba opłukiwać naczyń przed włożeniem do zmywarki. Zawsze należy usuwać resztki jedzenia z talerzy, aby zapobiec zapychaniu się zmywarki, ale płukanie naczyń jest zbędne. Nowoczesne, dobre detergenty — takie jak Finish Ultimate — usuwają uporczywy brud i eliminują tłuszcz już za pierwszym razem bez konieczności opłukiwania naczyń przed włożeniem do zmywarki. Wystarczy tylko usunąć resztki jedzenia do kosza na śmieci i włożyć naczynia do zmywarki.
Co myć w dolnej szufladzie zmywarki, a co powinno trafić na górną półkę?
W zmywarkach zazwyczaj znajdują się dwie szuflady. Pomiędzy nimi znajduje się obrotowe ramię rozprowadzające wodę. Każda z szuflad ma różne przegródki ułatwiające ułożenie naczyń w zmywarce. Jak prawidłowo układać naczynia w zmywarce? Najgorętsza część zmywarki znajduje się na dole, gdzie umieszczony jest element grzejny. W górnej części zmywarki temperatury są stosunkowo niższe. Dlatego to właśnie tam – na górnej szufladzie – powinno się umieszczać kieliszki, filiżanki, kubki, miseczki i inne bardziej delikatne naczynia. Również plastikowe przedmioty nadające się do mycia w zmywarce powinno się układać na górnej półce – więcej na ten temat piszemy tutaj. Warto też pamiętać, że górna szuflada w zmywarce w wielu modelach zmywarek jest regulowana – można ją podnosić i opuszczać w zależności od potrzeby. Szklanki i kieliszki trzeba umieścić dnem do góry po bokach szuflady. Filiżanki i kubki – również po zewnętrznej stronie, pamiętając, żeby ucha były skierowane do wewnątrz. Miski i salaterki w górnej szufladzie warto ułożyć pośrodku, dnem do góry.
Dolna szuflada to w zmywarce miejsce dla talerzy oraz garnków, patelni i stalowych pokrywek. U dołu zmywarki panuje wyższa temperatura, która pomoże usunąć uporczywe zabrudzenia lub przypalenia. Większość garnków i patelni wykonanych ze stali nierdzewnej można bez problemu myć w zmywarce — warto jednak pamiętać, aby przed załadunkiem sprawdzić odpowiednie zalecenia producenta. Garnki i patelnie należy ułożyć dnem do góry, w ten sposób podczas mycia nie zbierze się w nich woda. Niewielkie talerze i spodki powinno się wkładać do zmywarki pionowo na środku dolnej szuflady. Większe talerze – zarówno płaskie, jak i głębokie — najlepiej zaś ułożyć pod lekkim skosem w przygotowanych dla nich w szufladzie przegródkach.
W dolnej szufladzie są też najczęściej myte sztućce. Widelce, noże, łyżki i łyżeczki powinny być odpowiednio ułożone w specjalnym koszu – więcej na ten temat piszemy tutaj. Wyjątkiem są te zmywarki, które mają specjalną, oddzielną szufladę na sztućce – tu należy postępować zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.
Jak prawidłowo układać naczynia w zmywarce?
Wszystkim, którzy mają wątpliwości, gdzie włożyć do zmywarki brudne naczynie pomoże to proste zestawienie:
- garnki – dolna szuflada
- patelnie – dolna szuflada
- talerze, talerzyki, spodki – dolna szuflada
- sztućce – kosz na sztućce w dolnej szufladzie / specjalna półka na sztućce
- pokrywki – górna szuflada
- kubki – górna szuflada
- szklanki, kieliszki – górna szuflada
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