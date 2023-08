Czy patelnie można myć w zmywarce?

Jakie patelnie można myć w zmywarce?

Patelnie, które można myć w zmywarce, to zwykle patelnie ze stali nierdzewnej, szklane, tytanowe i emaliowane. Patelnie z tych materiałów pozostają nienaruszone przez gorącą wodę i chemikalia używane podczas cykli zmywania. Ostrożnie należy podchodzić do patelni teflonowych, z powłoką ceramiczną, żeliwnych i miedzianych. Nadają się one do mycia ręcznego, chyba że producent podaje inną mozliwość.