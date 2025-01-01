Odświeżacz do Zmywarki Powiew Świeżości
Eliminuje nieprzyjemne zapachy
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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Opis produktu
Pomiędzy zmywaniami resztki jedzenia mogą gromadzić się w zmywarce, powodując powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Dzięki wyjątkowej technologii Anti Odor, Odświeżacz Finish daje Ci 100% lepszą kontrolę zapachu**, dzięki czemu możesz cieszyć się orzeźwiającym zapachem za każdym razem, kiedy otwierasz zmywarkę.
**Dwa razy lepsze odświeżanie wnętrza zmywarki pomiędzy zmywaniami w porównaniu do użycia samego detergentu Finish.
Zalety produktu
ELIMINUJE NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
TRWAŁOŚĆ ZAPACHU DO 60 ZMYWAŃ
TECHNOLOGIA ANTI ODOR
Sposób użycia
- Przypnij Finish Odświeżacz do koszyka zmywarki lub powieś na górnym koszyku zmywarki, nie blokując ramion spryskujących.
- Wymień po zużyciu się płynu (po około 60 zmywaniach).
- Niektóre rodzaje plastiku mogą przejmować woń kompozycji zapachowej, gdy są myte wraz z odświeżaczem do zmywarki.
Często zadawane pytania
Kompleksowe zmywanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)