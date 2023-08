Nieprzyjemny zapach ze zmywarki – przyczyny

Często zastanawiasz się, dlaczego on się pojawia? Oto kilka powodów.

Przykład: Wkładasz do zmywarki talerze i garnki z resztkami jedzenia, które dodatkowo są oblepione tłuszczem czy gęstymi sosami? Każdemu to się zdarza i wiele z nas robi tak stale, najczęściej z pośpiechu. Ma to jednak swoje konsekwencje i lepiej się tego oduczyć. W czasie mycia, resztki żywności osadzają się na ściankach zmywarki i w jej zakamarkach. Siłą rzeczy, po otwarciu urządzenia, oprócz gorącej pary, unosi się zapach twoich posiłków wymieszany z detergentem do mycia. I nie jest to niestety miła woń.

Rozwiązania:

Zgarniaj resztki jedzenia do śmietnika, a mocno zabrudzone naczynia zawsze układaj na dole zmywarki, gdzie strumień wody jest najmocniejszy. Po wyjęciu naczyń, nie zamykaj drzwi zmywarki. Staraj się zostawiać je lekko uchylone. Dzięki temu po zakończonej pracy urządzenie dobrze się wysuszy i nie pozostanie w nim wilgoć, która przyczynia się do powstania nieprzyjemnego zapachu. To podobna zasada postępowania, jak z bębnem pralki – też musi być zawsze lekko uchylony. Warto o tym pamiętać szczególnie przed wyjazdem z domu. Problem z brzydkim zapachem może być spowodowany również zbyt twardą wodą. Dotyczy to głównie dużych przemysłowych miast. Aby tego uniknąć trzeba regularnie dodawać do mycia sól zmiękczającą wodę. Wówczas też należy systematycznie, np. raz w miesiącu czyścić zmywarkę w środku, aby usunąć osad z wody pojawiający się na filtrach czy w szufladkach i koszyczkach. Gdy tego nie robisz, osadu jest coraz więcej i on także przyczynia się do powstanie brzydkiej woni z wnętrza zmywarki.

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze zmywarki?

Najpierw znajdź przyczynę brzydkiego zapachu. Wyjmij szufladki i kosze ułatwiające ustawianie naczyń. Sprawdź dobrze, zwłaszcza na dole urządzenia, bo jest tam kilka zakamarków, w których mogło coś utkwić. Skontroluj także filtr, bo on najczęściej zatyka się jako pierwszy. Jeśli już jest wyjęty, przepłucz go dobrze pod bieżącą wodą. Poza tym resztki żywności osadzają się także w odpływie i szybko zaczynają gnić. Dlatego również należy go sprawdzić. Brzydki zapach unoszący się ze zmywarki może mieć tam swoje źródło. Popatrz również na ścianki zmywarki. Gdy jest na nich biały osad to znak, że masz twardą wodę, która też przyczynia się do powstawania nieprzyjemnego zapachu w zmywarce. Czasami w internecie natrafisz na radę, że warto wstawić do zmywarki szklankę z octem lub przygotować odpowiednią miksturę z sody i kwasku cytrynowego. Jednak znacznie lepsze jest stosowanie gotowych produktów, które myją naczynia, chronią filtry w zmywarce i zapobiegaja osadzaniu się kamienia. Finish Ultimate Plus Kapsułki do mycia naczyń w zmywarce to jeden z nich. W opakowaniu znajdziesz kapsułki, które mają aż 16 przydatnych funkcji. Nie tylko czyszczą i zapewniają diamentowy blask, ale też bardzo dobrze usuwają m.in. przypalone zabrudzenia. Dodatkowo po otwarciu drzwi zmywarki, zamiast brzydkiej woni poczujesz przyjemny zapach. Kapsułki działają w niskiej temperaturze oraz chronią naczynia i delikatne srebro.

Jak błyskawicznie zlikwidować brzydkie aromaty po zmywaniu

Nieprzyjemna woń w zmywarce to problem, z którym można dość szybko sobie poradzić. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak to zrobić, nie brudząc sobie przy tym rąk. Chcesz poznać sekretny produkt? To odświeżacz do zmywarki Finish. Dostępny jest w dwóch wariantach zapachowych: cytryna i limonka oraz tzw. świeżym. Uwaga! Jest niezwykle wydajny – usuwa nieprzyjemne zapachy i wystarcza nawet do 60 cykli zmywania. Wystarczy przypiąć go do koszyka zmywarki lub powiesić na górnym koszyku zmywarki nie blokując ramion spryskujących. Następnie włącz zmywanie I gotowe! Idealnie współgra z innymi produktami do zmywania marki Finish.

Silny i wydajny preparat, który uchroni przed brzydkim zapachem ze zmywarki

Niektórzy piszą, że wkładanie do zmywarki podczas każdego mycia plasterków cytryny, które mają działanie odświeżające, jest doskonałym pomysłem. Ale jest jeszcze lepszy – stosowanie gotowych produktów, stworzonych specjalnie do czyszczenia zmywarek. To pomaga jednocześnie regularnie konserwować urządzenia i chronić je przed powstaniem brzydkiego zapachu. Jednym z takich dobrych produktów jest Finish Hygienic Clean płyn do czyszczenia zmywarki Lemon. Ma dwuwarstwową formułę, która usuwa kamień oraz ukryty brud. Dodatkowo zapewnia świeży zapach. Wystarczy go stosować raz na trzy miesiące, aby wyczyścić zmywarkę i pozbyć się z niej brzydkiego zapachu.