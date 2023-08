Przykłady oszczędzania wody w domu

1.Zainstaluj perlator.

Perlator to niewielkie urządzenie z sitkiem. Montuje się go na kranie – w kuchni oraz łazience, także na armaturze prysznicowej. Sprawia, że wypływająca woda jest lepiej napowietrzona i dlatego płynie jej o wiele mniej.

2. Bierz krótki prysznic.

Przeczytaj ten opis, aby dowiedzieć się, jak oszczędzić wodę w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że umyjesz się pod prysznicem w ciągu 5 minut, a zużyjesz tylko około 30 litrów wody. Pięć minut to za mało na taki zabieg?! Będzie wystarczająco, gdy te pięć minut przeznaczysz na spłukiwanie ciała, a w trakcie namydlania się zamkniesz dopływ wody. W trakcie prysznica zużywasz znacznie mniej wody niż w trakcie kąpieli w wannie. Na kapiel w wannie potrzebujesz aż 150 litrów wody. Dlatego z takiego zabiegu warto korzystać rzadziej np. raz w tygodniu, co bedzie także z pożytkiem dla skóry.

3. Zakręcaj kran podczas mycia zębów i rąk.

Ile razy pozostawiłeś odkręcony kran podczas mycia zębów, mycia rąk i twarzy lub w trakcie golenia? Zbyt wiele, aby to dobrze zliczyć, prawda?! Tak więc, jeśli poważnie myślisz o oszczędzaniu wody, jest to jeden z nawyków, których koniecznie trzeba się oduczyć.

4. Wykorzystuj wodę po myciu warzyw i owoców

Myj owoce i warzywa w misce, a wodę, która ci zostanie użyj m.in. do podlewania roślin albo do zmywania podłóg. W ten sposób oszczędzasz ją podwójnie. Jeśli używasz ekologicznych kosmetyków do mycia ciała, możesz stanąć pod prysznicem w misce i w ten sposób zebrać część wody, a potem użyć jej do umycia podłogi lub toalety.

5. Odpowiednio podlewaj rośliny.

Podlewaj rośliny rosnące w ogródku wczesnym rankiem lub dopiero pod koniec dnia. W ten sposób zapobiegniesz natychmiastowemu parowaniu wody pod wpływem światła słonecznego oraz ciepła. Podlewaj glebę tak, aby płyn trafiał prosto do korzeni, tam gdzie jest najbardziej potrzebny. Raczej nie podlewaj liści, ponieważ rośliny tego nie lubią. Pamiętaj też, że twoje rośliny będą ci wdzięczne za wodę deszczową, zamiast kranówki. Dlatego zainstaluj beczki, do których będzie można ją łapać bez problemu.

6. Używaj zmywarki tylko raz dziennie

Wypełnij zmywarkę w całości. Nie musisz, i wcale nie należy, włączać jej od razu po śniadaniu. Zrób to dopiero po kolacji. Nie martw się, że na talerzach i naczyniach w ciągu całego dnia zaschną resztki jedzenia i podczas jednego zmywania nie zostaną dobrze usunięte. Nie musisz też ich wcześniej opłukiwać pod kranem ani włączać dłuższego programu w zmywarce. Używaj tylko odpowiedniego preparatu do zmywania. Możesz użyć np. Finish Ultimate Plus Kapsułek do mycia naczyń w zmywarce.

7. Zastosuj odpowiednie kapsułki do zmywarki.

Aby usunąć resztki jedzenia i tłustych sosów z naczyń nie zawsze trzeba włączać mycie wstępne w zmywarce. Lepiej użyć odpowiednich detergentów. Jeśli szukasz najlepszego produktu, sięgnij po produkty Finish z górnej półki. Jednym z nich są Finish Ultimate Plus kapsułki do mycia w zmywarce, które zostały tak opracowane, aby zaoszczędzić wodę potrzebną do mycia wstępnego i namaczania brudnych naczyń. Te najwyższej jakości produkty marki Finish do zmywarek poradzą sobie z każdym wyzwaniem w kuchni. Usuwają nawet przypalone zabrudzenia. Dodatkowo zapewniają diamentowy blask i działają w niskich temperaturach.