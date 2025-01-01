Czy twoje naczynia po zakończonym cyklu zmywania wciąż są mokre i pokryte nieestetycznym nalotem i zaciekami? Prawdopodobnie to znak, że potrzebujesz płynu nabłyszczającego Finish.

Od teraz możesz codziennie cieszyć się suchymi i lśniącymi naczyniami – wystarczy, że zadbasz o to, aby w Twojej zmywarce był Finish płyn nabłyszczający.

Płyn dostępny jest w następujących wariantach, które możesz dobrać do swoich potrzeb:

Finish płyn nabłyszczający. Regularny – świeży zapach czystych naczyń ( dostępny w rozmiarach 400 i 800ml)

Finish Płyn nabłyszczający. Cytrynowy. – orzeźwiający cytrynowy zapach ( dostępny w rozmiarach 400 i 800ml)

Finish Płyn nabłyszczający 0% - bez dodatku składników, których nie potrzebujesz: substancji zapachowych, barwników oraz szkodliwych dla środowiska konserwantów**

Pamiętaj, żeby dla lepszych rezultatów zmywania stosować płyn nabłyszczający wraz z innymi dodatkami i detergentami Finish.