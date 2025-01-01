Płyn nabłyszczający od Finish
Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Jeśli używasz samego detergentu, to doświadczasz tylko części tego, co potrafi Twoja zmywarka! Płyny nabłyszczające uwalniają się w ostatniej fazie płukania, aby poradzić sobie z zaciekami, przyspieszyć schnięcie naczyć i nadać doskonały blask naczyniom.
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Finish Płyny nabłyszczające – poznaj nasze innowacyjne produkty!
Czy twoje naczynia po zakończonym cyklu zmywania wciąż są mokre i pokryte nieestetycznym nalotem i zaciekami? Prawdopodobnie to znak, że potrzebujesz płynu nabłyszczającego Finish.
Od teraz możesz codziennie cieszyć się suchymi i lśniącymi naczyniami – wystarczy, że zadbasz o to, aby w Twojej zmywarce był Finish płyn nabłyszczający.
Płyn dostępny jest w następujących wariantach, które możesz dobrać do swoich potrzeb:
- Finish płyn nabłyszczający. Regularny – świeży zapach czystych naczyń ( dostępny w rozmiarach 400 i 800ml)
- Finish Płyn nabłyszczający. Cytrynowy. – orzeźwiający cytrynowy zapach ( dostępny w rozmiarach 400 i 800ml)
- Finish Płyn nabłyszczający 0% - bez dodatku składników, których nie potrzebujesz: substancji zapachowych, barwników oraz szkodliwych dla środowiska konserwantów**
Pamiętaj, żeby dla lepszych rezultatów zmywania stosować płyn nabłyszczający wraz z innymi dodatkami i detergentami Finish.
Jak działa płyn nabłyszczający?
Płyn nabłyszczający do zmywarki to środek, który obniża napięcie powierzchniowe wody i zapewnia efekt połysku.
Dlaczego warto stosować Finish płyn nabłyszczający?
Korzystanie z Finish płynu nabłyszczającego pozwala uzyskać bardziej błyszczące i suche naczynia w porównaniu z samym detergentem.
Główne zalety nabłyszczacza Finish:
- Ochrona przed zamgleniem
- Przyśpiesza wysychanie naczyń
- Eliminuje zacieki
- Nadaje doskonały połysk.
*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)
**nie zawiera celowo dodanych konserwantów