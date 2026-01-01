Nasi partnerzy

Zmywarki Bosch dzięki zastosowaniu specjalnych sensorów badają zabrudzenie naczyń oraz wielkość załadunku. Dzięki temu każde mycie jest tak wydajne i oszczędne, jak to możliwe. Najbardziej wodooszczędne zmywarki ActiveWater Eco dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zużywają zaledwie 6,7 litra wody. Ponadto zastosowanie minerału zeolit w procesie suszenia naczyń pozwala na oszczędzenie do 20% energii elektrycznej. Marka Bosch od wielu lat współpracuje z marką Finish, budując świadomość konsumentów w zakresie przewag zmywania w zmywarce nad zmywaniem ręcznym, a także w odniesieniu do globalnych problemów związanych z zasobami wody, wysychającymi rzekami i zmianami klimatycznymi.

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