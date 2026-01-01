Polityka Cookie

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Niektóre z tych plików cookie są umieszczane przez nas, a inne przez osoby trzecie (np. platformy społecznościowe, dostawców usług reklamowych i analitycznych itp.).

Więcej informacji na temat poszczególnych używanych plików cookie oraz osób trzecich, które umieszczają pliki cookie w niniejszej Witrynie, można znaleźć w przeglądarce internetowej, a także w portalu Cookie Preferences Portal (zielona ikona ciasteczka na dole strony).

Wymagane pliki cookie – Te pliki cookie są wymagane do działania naszej Witryny, aby udostępnić podstawowe funkcje Witryny, zagwarantować bezpieczeństwo Witryny i umożliwić nam zarządzanie siecią. Czasami są one określane jako „bezwzględnie konieczne” lub „niezbędne” pliki cookie. Bez tych plików cookie Witryna nie może działać prawidłowo. Obejmują one na przykład pliki cookie, które pozwalają nam zapamiętać preferencje dotyczące zgody na pliki cookie i zbilansować obciążenie sieci, umożliwiają zalogowanie się do bezpiecznych obszarów naszej Witryny i dostęp do kont użytkowników lub formularzy online, korzystanie z koszyka zakupów, korzystanie z usług rozliczeń elektronicznych i pobieranie kuponów rabatowych.

Funkcjonalne i analityczne pliki cookie – Te pliki cookie mają charakter funkcjonalny lub analityczny.

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Analityczne pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać i zliczać odwiedzających oraz ustalić, jak odwiedzający poruszają się po naszej Witrynie. Pomagają nam one zrozumieć i zmierzyć, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą Witryną, pozwalają nam gromadzić statystyki dotyczące osób odwiedzających naszą Witrynę, aby lepiej je zrozumieć i poprawić sposób działania Witryny, np. ułatwiając użytkownikom odnalezienie tego, czego szukają. Analityczne pliki cookie pozwalają nam również na testowanie nowych treści, funkcji i interakcji w Witrynie, dzięki czemu możemy poprawić jej wygląd i obsługę dla wszystkich użytkowników.

Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do usprawnienia działania funkcji dostępnych dla użytkownika w naszej Witrynie. Przykłady obejmują pomoc w ulepszaniu i dostosowywaniu środowiska użytkownika, testowaniu i prezentowaniu najlepszego wyglądu, układu i zawartości Witryny oraz zapamiętywaniu wyborów dokonywanych między sesjami. Pozwala nam to ulepszać i personalizować naszą zawartość, witać się z użytkownikiem po imieniu i zapamiętywać jego preferencje (np. wybór języka lub regionu).

Ponadto, aby umożliwić działanie niektórych funkcji wbudowanych w Witrynę, niezbędne są pewne pliki cookie osób trzecich. Te pliki cookie są usuwane przez umieszczane przez osoby trzecie tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z określonych funkcji w Witrynie. Jeżeli w kraju użytkownika jest wymagane wyrażenie zgody, we wszystkich stosownych miejscach w naszej Witrynie użytkownik zostanie poinformowany, że pliki cookie zostaną umieszczone na jego urządzeniu przez odpowiednią osobę trzecią, oraz że klikając daną funkcję, wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie przez tę osobę trzecią. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z danej funkcji. Te pliki cookie nie mogą być zarządzane przez nasz portal Cookie Preferences Portal, jednak można je wyłączyć i usunąć za pomocą ustawień przeglądarki, jak wyjaśniono poniżej.

Przykłady takiego użycia z plików cookie obejmują korzystanie w naszej Witrynie z portalu YouTube do wyświetlania filmów; portal YouTube umieszcza pliki cookie na urządzeniu użytkownika po kliknięciu przez niego filmu YouTube w celu odtwarzania. Należy pamiętać, że w przypadku odtwarzania filmów YouTube w naszej Witrynie promujemy korzystanie z „trybu rozszerzonej prywatności”, aby uniemożliwić umieszczanie plików cookie śledzących zachowanie użytkowników w celu zbierania przez portal YouTube informacji o plikach cookie, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

Podobnie nasza witryna może zawierać określone funkcje udostępniania treści w mediach społecznościowych takie jak przycisk „Lubię to” portalu Facebook, przycisk „Tweetuj” portalu Twitter lub przycisk „Udostępnij” portalu LinkedIn, aby umożliwić udostępnianie stron w mediach społecznościowych, zamieszczanie komentarzy itp. Te funkcje mogą gromadzić informacje o adresie IP użytkownika oraz stronach, które odwiedza on w naszej Witrynie, a także umieszczać pliki cookie lub wykorzystywać podobne technologie w celu zagwarantowania prawidłowego działania funkcji. Te osoby trzecie mogą umieszczać pliki cookie tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z odpowiednich funkcji w Witrynie. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem, w jaki te media społecznościowe gromadzą i wykorzystują dane osobowe użytkownika, a ich wykorzystanie podlega zasadom ochrony prywatności mediów społecznościowych (odpowiednie zasady ochrony prywatności można znaleźć w witrynie internetowej mediów społecznościowych lub za pośrednictwem łączy w naszym portalu Cookie Preferences Portal).

Reklamowe pliki cookie – Te pliki cookie są używane do reklamowania naszych produktów, marek lub usług, na przykład do wyświetlania reklam, które są bardziej adekwatne do zainteresowań użytkownika na podstawie jego aktywności w Internecie (znanych również jako reklamy spersonalizowane lub oparte na zainteresowaniach) lub do zapobiegania ciągłego wyświetlania tych samych reklam.

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