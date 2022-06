Polityka Cookie

Zasady dotyczące plików cookie





My, jako firma z grupy Reckitt Benckiser obsługującej niniejszą Witrynę, wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania określonych informacji o odwiedzających. W niniejszych zasadach dotyczących plików cookie wyjaśniono, w jaki sposób my i osoby trzecie wykorzystujemy pliki cookie podczas przeglądania naszej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub podobnych urządzeń, w tym wszelkich podstron, sklepu internetowego lub innych funkcji (ogólnie nazywanych w niniejszych zasadach „Witryną”).

Jesteśmy również obecni na stronach marki w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad sposobem działania tych platform społecznościowych, zalecamy odwiedzenie ich witryn internetowych dla zapoznania się z ich zasadami ochrony prywatności oraz mechanizmami kontroli prywatności i marketingu dostępnymi dla ich użytkowników.

W przypadku, gdy w naszej Witrynie wykorzystujemy pliki cookie osób trzecich z platform społecznościowych lub innych osób trzecich dla celów biznesowych, wyjaśniamy ich użycie w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie.

Pliki cookie używane w niniejszej Witrynie można kontrolować za pośrednictwem naszego portalu Cookie Consent Portal lub poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki. Kliknij nagłówek „Jak kontrolować pliki cookie?” poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Sekcje

Czym są pliki cookie?

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Jak kontrolować pliki cookie?

Jak długo są aktywne pliki cookie?

Zmiany w korzystaniu przez nas z plików cookie

Jak się z nami skontaktować?

Czym są pliki cookie?

Podobnie jak w większości odwiedzanych witryn internetowych, również w naszej Witrynie używane są pliki cookie i inne podobne technologie opisane poniżej (ogólnie nazywane w niniejszych zasadach „plikami cookie”) w celach opisanych w sekcji zatytułowanej „Jak wykorzystujemy pliki cookie?”.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe osadzone na stronie internetowej, zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania witryny lub osadzane na stronie internetowej. Pliki cookie mogą być następnie wysyłane z powrotem do Witryny, z której pochodzą, przy każdej kolejnej wizycie, lub do innej Witryny, która rozpoznaje te pliki cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają Witrynie na rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz zapamiętanie jego działań i preferencji (takich jak dane logowania, język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania) przez pewien okres czasu.

Tam, gdzie to możliwe, wprowadza się środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie i podobnych technologii. Unikatowy identyfikator gwarantuje, że tylko my i/lub nasi autoryzowani usługodawcy mamy dostęp do danych z plików cookie.

Znaczniki nawigacyjne w sieci internetowej

Znaczniki nawigacyjne w sieci internetowej (znane również jako tagi internetowe, tagi pikselowe i czyste GIF-y) to zazwyczaj przezroczyste obrazy graficzne umieszczane w witrynie lub w wiadomości e-mail. Używamy znaczników nawigacyjnych w połączeniu z plikami cookie, aby dowiedzieć się o interakcjach naszych odwiedzających, rejestrować ruch osób odwiedzających w obrębie naszej Witryny, tworzyć kategorie segmentów i wzorce zachowań lub wyświetlać ukierunkowane reklamy. My (lub działające w naszym imieniu osoby trzecie) używamy znaczników nawigacyjnych w celu uzyskania takich informacji jak adres IP komputera pobierającego stronę, na której pojawia się znacznik nawigacyjny; adres URL strony, na której pojawia się znacznik nawigacyjny; czas wyświetlenia strony zawierającej znacznik nawigacyjny oraz typ przeglądarki użytej do wyświetlenia strony.

Adresy IP i adresy URL

Adres IP jest unikatowym identyfikatorem używanym przez niektóre urządzenia elektroniczne do identyfikacji i komunikowania się z innymi urządzeniami w Internecie. Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, my (lub działające w naszym imieniu osoby trzecie) możemy wyświetlić adres IP urządzenia, które stosuje użytkownik do łączenia się z Internetem za pomocą znacznika nawigacyjnego.

My (lub działające w naszym imieniu osoby trzecie) używamy jedynie zredagowanej części adresu IP w celu określenia szerszej fizycznej lokalizacji urządzenia, tak aby nie można było zidentyfikować dokładnej lokalizacji użytkownika. Dzięki temu dowiadujemy się, z jakich regionów geograficznych (tj. miasta, prowincji, kraju, np. Slough, Zjednoczone Królestwo) pochodzą odwiedzający naszą Witrynę. Pozwala nam to zmienić sposób, w jaki nasza Witryna jest wyświetlana, usprawnić poruszanie się po niej lub dostosować nasze treści marketingowe. Jeśli chcemy zebrać dokładne dane lokalizacji dla celów reklamowych, zwracamy się bezpośrednio do naszych użytkowników z prośbą o wyrażenie zgody.

Adres URL (ujednolicony format adresowania zasobów) to unikatowy identyfikator lub adres każdego zasobu w Internecie. Jego najbardziej powszechna funkcja to adres strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje, aby sprawdzić, które witryny i strony są odwiedzane oraz poznać sposób poruszania się odwiedzających po naszej Witrynie.

Identyfikatory urządzeń

Identyfikatory urządzeń to unikalne numery przypisane do smartfonu lub podobnego urządzenia przenośnego, z którego można uzyskać dostęp do Internetu. Używamy identyfikatorów urządzeń do tych samych celów, do których używamy plików cookie, jak opisano w niniejszych zasadach.

Tworzenie wirtualnych odcisków urządzenia

Tworzenie odcisków cyfrowych urządzenia to sposób na połączenie pewnych atrybutów urządzenia, np. systemu operacyjnego, typu i wersji używanej przeglądarki, ustawień języka, adresów IP itp., które są używane razem w celu identyfikacji unikatowych urządzeń. W zakresie, w jakim wykorzystywane jest tworzenie wirtualnych odcisków urządzeń, używamy go do tych samych celów, co plików cookie.

Jakwykorzystujemy pliki cookie?

W naszej Witrynie używamy różnych rodzajów plików cookie do różnych celów określonych poniżej.

Niektóre z tych plików cookie są umieszczane przez nas, a inne przez osoby trzecie (np. platformy społecznościowe, dostawców usług reklamowych i analitycznych itp.).

Więcej informacji na temat poszczególnych używanych plików cookie oraz osób trzecich, które umieszczają pliki cookie w niniejszej Witrynie, można znaleźć w przeglądarce internetowej, a także w portalu Cookie Consent Portal.

Wymagane pliki cookie – Te pliki cookie są wymagane do działania naszej Witryny, aby udostępnić podstawowe funkcje Witryny, zagwarantować bezpieczeństwo Witryny i umożliwić nam zarządzanie siecią. Czasami są one określane jako „bezwzględnie konieczne” lub „niezbędne” pliki cookie. Bez tych plików cookie Witryna nie może działać prawidłowo. Obejmują one na przykład pliki cookie, które pozwalają nam zapamiętać preferencje dotyczące zgody na pliki cookie i zbilansować obciążenie sieci, umożliwiają zalogowanie się do bezpiecznych obszarów naszej Witryny i dostęp do kont użytkowników lub formularzy online, korzystanie z koszyka zakupów, korzystanie z usług rozliczeń elektronicznych i pobieranie kuponów rabatowych.

Funkcjonalne i analityczne pliki cookie – Te pliki cookie mają charakter funkcjonalny lub analityczny.

Są one wykorzystywane do udoskonalenia funkcjonalności, poprawy i personalizacji przeglądania stron oraz do analizy ruchu w Witrynie i jej użytkowania.

Analityczne pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać i zliczać odwiedzających oraz ustalić, jak odwiedzający poruszają się po naszej Witrynie. Pomagają nam one zrozumieć i zmierzyć, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą Witryną, pozwalają nam gromadzić statystyki dotyczące osób odwiedzających naszą Witrynę, aby lepiej je zrozumieć i poprawić sposób działania Witryny, np. ułatwiając użytkownikom odnalezienie tego, czego szukają. Analityczne pliki cookie pozwalają nam również na testowanie nowych treści, funkcji i interakcji w Witrynie, dzięki czemu możemy poprawić jej wygląd i obsługę dla wszystkich użytkowników.

Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do usprawnienia działania funkcji dostępnych dla użytkownika w naszej Witrynie. Przykłady obejmują pomoc w ulepszaniu i dostosowywaniu środowiska użytkownika, testowaniu i prezentowaniu najlepszego wyglądu, układu i zawartości Witryny oraz zapamiętywaniu wyborów dokonywanych między sesjami. Pozwala nam to ulepszać i personalizować naszą zawartość, witać się z użytkownikiem po imieniu i zapamiętywać jego preferencje (np. wybór języka lub regionu).

Ponadto, aby umożliwić działanie niektórych funkcji wbudowanych w Witrynę, niezbędne są pewne pliki cookie osób trzecich. Te pliki cookie są usuwane przez umieszczane przez osoby trzecie tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z określonych funkcji w Witrynie. Jeżeli w kraju użytkownika jest wymagane wyrażenie zgody, we wszystkich stosownych miejscach w naszej Witrynie użytkownik zostanie poinformowany, że pliki cookie zostaną umieszczone na jego urządzeniu przez odpowiednią osobę trzecią, oraz że klikając daną funkcję, wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie przez tę osobę trzecią. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z danej funkcji. Te pliki cookie nie mogą być zarządzane przez nasz portal Cookie Consent Portal, jednak można je wyłączyć i usunąć za pomocą ustawień przeglądarki, jak wyjaśniono poniżej.

Przykłady takiego użycia z plików cookie obejmują korzystanie w naszej Witrynie z portalu YouTube do wyświetlania filmów; portal YouTube umieszcza pliki cookie na urządzeniu użytkownika po kliknięciu przez niego filmu YouTube w celu odtwarzania. Należy pamiętać, że w przypadku odtwarzania filmów YouTube w naszej Witrynie promujemy korzystanie z „trybu rozszerzonej prywatności”, aby uniemożliwić umieszczanie plików cookie śledzących zachowanie użytkowników w celu zbierania przez portal YouTube informacji o plikach cookie, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

Podobnie nasza witryna może zawierać określone funkcje udostępniania treści w mediach społecznościowych takie jak przycisk „Lubię to” portalu Facebook, przycisk „Tweetuj” portalu Twitter lub przycisk „Udostępnij” portalu LinkedIn, aby umożliwić udostępnianie stron w mediach społecznościowych, zamieszczanie komentarzy itp. Te funkcje mogą gromadzić informacje o adresie IP użytkownika oraz stronach, które odwiedza on w naszej Witrynie, a także umieszczać pliki cookie lub wykorzystywać podobne technologie w celu zagwarantowania prawidłowego działania funkcji. Te osoby trzecie mogą umieszczać pliki cookie tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z odpowiednich funkcji w Witrynie. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem, w jaki te media społecznościowe gromadzą i wykorzystują dane osobowe użytkownika, a ich wykorzystanie podlega zasadom ochrony prywatności mediów społecznościowych (odpowiednie zasady ochrony prywatności można znaleźć w witrynie internetowej mediów społecznościowych lub za pośrednictwem łączy w naszym portalu Cookie Consent Portal).

Reklamowe pliki cookie – Te pliki cookie są używane do reklamowania naszych produktów, marek lub usług, na przykład do wyświetlania reklam, które są bardziej adekwatne do zainteresowań użytkownika na podstawie jego aktywności w Internecie (znanych również jako reklamy spersonalizowane lub oparte na zainteresowaniach) lub do zapobiegania ciągłego wyświetlania tych samych reklam.

Pliki cookie z tej kategorii umożliwiają nam zbieranie informacji o odwiedzanych przez użytkownika witrynach, rejestrowanie wizyt w naszej Witrynie, odwiedzanych stronach i łączach, przeczytanych wiadomościach e-mail dotyczących marki oraz łączach klikniętych w tych wiadomościach, a także śledzenie aktywności online na komputerze, telefonie komórkowym lub innych urządzeniach, z których użytkownik korzysta, w tym o aplikacjach mobilnych.

Używamy tych informacji, aby spróbować przewidzieć, jakie reklamy naszych produktów lub marek mogą być najbardziej interesujące dla użytkownika oraz aby nasza Witryna i wyświetlane w niej lub w innych witrynach reklamy były lepiej dopasowane do danego użytkownika.

Pliki cookie z tej kategorii wykorzystujemy również w celu umieszczenia użytkownika w grupie konsumentów wykazujących te same zainteresowania (np. wiek, płeć, kategoria zainteresowań) (znanych również jako „odbiorcy”). Ogólnie rzecz biorąc, ten proces nie wymaga od nas poznania użytkownika jako możliwej do zidentyfikowania osoby i polega wyłącznie na ustaleniu, że ktoś korzystający z przeglądarki użytkownika wykazał zainteresowanie danym produktem. Możemy dodawać do tego inne informacje, takie jak informacje o produktach kupowanych w sklepie internetowym lub informacje podawane nam przez użytkowników bezpośrednio podczas tworzenia konta w naszych Witrynach lub informacje o historii przeglądania stron.

Używając reklamowych plików cookie, możemy:

· poznać trendy, zwyczaje lub cechy charakterystyczne grupy konsumentów o podobnych zainteresowaniach;

· wyświetlać spersonalizowane reklamy w naszej Witrynie lub innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika;

· znaleźć innych użytkowników o podobnych zainteresowaniach, cechach lub zachowaniach do tych, którzy już należą do danej grupy, przez co możemy dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów, pokazując im odpowiednie reklamy.

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług (np. Google, Facebook, Amazon itp.), którzy mogą korzystać z plików cookie, znaczników nawigacyjnych w sieci i innych technologii przechowywania danych w celu gromadzenia lub otrzymywania informacji z naszej Witryny. Wymienione powyżej osoby trzecie wykorzystują te informacje, aby pomóc nam wyświetlać treści reklamowe w sposób opisany powyżej, w tym reklamy ukierunkowane. Ponadto świadczą nam usługi w zakresie pomiarów i raportowania skuteczności kampanii reklamowych prowadzonych w naszej Witrynie lub innych witrynach w Internecie.

Po wyłączeniu tych plików cookie użytkownik zobaczy mniej ukierunkowanych, opartych na zainteresowaniach treści reklamowych – nie oznacza to jednak, że żadne reklamy nie będą wyświetlane. Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach, nadal będą wyświetlane reklamy naszych produktów lub marek w oparciu o kontekst odwiedzanych witryn internetowych (są to tak zwane „reklamy kontekstowe”).

Aby dowiedzieć się więcej o reklamie opartej na zainteresowaniach i łączeniu różnych urządzeń, należy odwiedzić witrynę internetową Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/.

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy udostępniamy informacje o korzystaniu z naszej Witryny osobom trzecim, nie przekazujemy im żadnych danych osobowych uzyskanych za pomocą plików cookie stosowanych w naszej Witrynie.

Informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, można znaleźć w naszych Zasadach ochrony prywatności.

Jak kontrolować pliki cookie?

v Model wyrażania zgody: W Europejskim Obszarze Gospodarczym i Zjednoczonego Królestwa: z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, umieszczamy pliki cookie po uzyskaniu zgody użytkownika poprzez banner dotyczący plików cookie, który będzie widoczny przy pierwszym użyciu naszej Witryny, poprzez portal Cookie Consent Portal, który jest stale dostępny w Witrynie, lub poprzez skonfigurowanie ustawień przeglądarki (więcej szczegółów poniżej). Należy pamiętać, że niektóre funkcje wbudowane w Witrynę do działania wymagają umieszczenia plików cookie przez osoby trzecie. Te pliki cookie są umieszczane tylko wtedy, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z daną funkcją. We wszystkich stosownych miejscach w naszej Witrynie użytkownik zostanie poinformowany o tym, że pliki cookie zostaną umieszczone na jego urządzeniu przez odpowiednią osobę trzecią oraz że klikając daną funkcję, wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie przez tę osobę trzecią.

v Model wycofania zgody: W krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Zjednoczonym Królestwem: z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo obowiązujące w danym kraju, umieszczamy pliki cookie, gdy użytkownik odwiedza Witrynę, jednak może on w każdej chwili zrezygnować z plików cookie za pośrednictwem portalu Cookie Consent Portal lub ustawień swojej przeglądarki (więcej szczegółów poniżej).

Cookie Consent Portal: W naszej Witrynie udostępniamy narzędzie o nazwie „Cookie Consent Portal”. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie (z wyjątkiem bezwzględnie koniecznych plików cookie, w tym tych, które są wymagane do przesyłania komunikatów i prawidłowego działania Witryny), klikając przyciski portalu Cookie Consent Portal. Portal Cookie Consent Portal jest zawsze dostępny w Witrynie podczas jej odwiedzin, jednak mogą wystąpić okoliczności, w których będzie on niedostępny (np. przestój, błąd, zablokowanie skryptu Javascript przez użytkownika itp.). W takim przypadku można zmienić preferencje plików cookie w przeglądarce, jak wyjaśniono poniżej.

Przeglądarka: Można zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby odrzucała nowe pliki cookie, wyłączała istniejące lub po prostu informowała o wysłaniu nowych plików cookie do urządzenia. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez przeglądarkę (zazwyczaj znajdują się one w karcie „Pomoc”, „Narzędzia”, „Ustawienia” lub „Edycja”). Ponadto niektóre osoby trzecie posiadają dodatki umożliwiające wycofanie zgody, które można włączyć w swojej przeglądarce, np. dodatek do przeglądarki Google dotyczący Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Telefon komórkowy: W menu „Ustawienia” można zazwyczaj zmienić ustawienia związane ze zgodą (lub jej brakiem) na otrzymywanie spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach w telefonie komórkowym lub podobnym urządzeniu. (Na przykład w systemie iOS: należy przejść do Ustawienia – Prywatność – Reklamy – Ograniczaj śledzenie reklam. Podobnie systemie w Android: należy przejść do Ustawienia – Google – Reklamy – Rezygnacja z personalizacji reklam).

Należy pamiętać, że opisane powyżej rezygnacje będą miały zastosowanie tylko do konkretnej przeglądarki lub urządzenia, z którego użytkownik wycofał zgodę, dlatego też będzie wycofanie zgody osobno na wszystkich przeglądarkach i urządzeniach.

Ponadto wyłączenie pliku cookie lub kategorii plików cookie nie powoduje usunięcia pliku cookie z urządzenia. Użytkownik musi to zrobić samodzielnie w przeglądarce. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie, „plik cookie wycofania zgody” zostanie również usunięty, więc aby nie otrzymywać niektórych kategorii plików cookie, należy ponownie wycofać zgodę.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban lub w witrynie internetowej NAI https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Jak długo są aktywne pliki cookie?

Pliki cookie wykorzystywane w naszej Witrynie są aktywne maksymalnie 13 miesięcy. Pliki cookie sesji wygasają natychmiast po zakończeniu sesji przeglądania naszej Witryny.

Zmiany w korzystaniu przez nas z plików cookie

Wszelkie zmiany w korzystaniu przez nas z plików cookie w niniejszej Witrynie będą publikowane w portalu Cookie Consent Portal.

W razie potrzeby możemy również odzwierciedlić te zmiany w naszych zasadach dotyczących plików cookie i od czasu do czasu ją aktualizować. Jeśli te zmiany w naszych zasadach dotyczących plików cookie są istotne, podejmiemy kroki, aby poinformować o nich użytkowników. Użytkownik powinien zawsze sprawdzać, czy zapoznał się z najnowszą wersją zasad dotyczących plików cookie, która jest dostępna w Witrynie.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym powiadomieniem lub z wykorzystywaniem przez nas plików cookie, prosimy o kontakt pod adresem: [PrivacyOffice@rb.com. You may also write to us at: RB Global Privacy Office, Turner House, 103-105 Bath Road Slough, SL1 3UH].

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2020.