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Detergenty do zmywarki Finish

Wybierz format detergentu do zmywania w zmywarce, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom.
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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Detergenty do zmywarek nie tylko pomagają usuwać resztki jedzenia z naczyń, ale mogą również usuwać uporczywy tłuszcz, zapobiegać powstawaniu zacieków, czy chronić przed osadzaniem się kamienia. Finish oferuje detergenty w różnych formatach: kapsułek, tabletek, żeli oraz proszku. Sprawdź, który format najbardziej będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

  • Finish Ultimate Plus
    Diamentowy standard czystości
    Finish Ultimate Plus 96 Fresh
  • Finish Ultimate
    Moc czyszczenia na przypalone zabrudzenia
    Finish Ultimate 90 Lemon
  • Finish Quantum
    Skuteczne i wydajne zmywanie naczyń
    Finish Quantum 80 Fresh
  • Finish Power
    Eliminują tłuste zabrudzenia
    Finish Power 65 Fresh
  • Finish Power Essential
    Usuwają trudne zabrudzenia
    Finish Power Essential Lemon 70
  • All-in-1 Power Gel
    Usuwa ciężkie zabrudzenia i zapobiega korozji szkła.
    Finish All-in-1 Power Gel 900 ml Regular

Chcesz za każdym razem osiągać doskonałe rezultaty zmywania?

Jesteś wymagającym użytkownikiem zmywarki i same czyste naczynia to dla Ciebie za mało i oczekujesz dodatkowych benefitów? Jeżeli tak to detergenty do zmywarki Finish są dla Ciebie!

W naszej ofercie znajdziesz zarówno kapsułki, jak i tabletki, ale również proszek i żel do zmywarki.

Dzięki naszej szerokiej gamie detergentów do zmywarki każdy znajdzie coś dla siebie.

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Cyclesync™
Cyclesync™
ULTIMATE PLUSULTIMATE PLUSULTIMATE PLUS
ULTIMATEULTIMATEULTIMATE
QUANTUMQUANTUMQUANTUM
POWERPOWERPOWER

CHĘTNIE POMOŻEMY

Tutaj znajdziesz szereg artykułów, które odpowiedzą na wszelkie pytania i przeprowadzą przez problemy, które mogą się pojawić w trakcie zmywania w zmywarce.
  • Czyszczenie zmywarki — jak wyczyścić zmywarkę?
    Czyszczenie zmywarki do naczyń ikona
  • Mycie szkła w zmywarce
    Mycie szkła w zmywarce do naczyń ikona
  • Programy I cykle zmywarki — jakich warto używać?
    Programy i cykle mycia w zmywarce ikona
  • Wkładanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)