Detergenty do zmywarki Finish
Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Detergenty do zmywarek nie tylko pomagają usuwać resztki jedzenia z naczyń, ale mogą również usuwać uporczywy tłuszcz, zapobiegać powstawaniu zacieków, czy chronić przed osadzaniem się kamienia. Finish oferuje detergenty w różnych formatach: kapsułek, tabletek, żeli oraz proszku. Sprawdź, który format najbardziej będzie odpowiadać Twoim potrzebom.
Chcesz za każdym razem osiągać doskonałe rezultaty zmywania?
Jesteś wymagającym użytkownikiem zmywarki i same czyste naczynia to dla Ciebie za mało i oczekujesz dodatkowych benefitów? Jeżeli tak to detergenty do zmywarki Finish są dla Ciebie!
W naszej ofercie znajdziesz zarówno kapsułki, jak i tabletki, ale również proszek i żel do zmywarki.
Dzięki naszej szerokiej gamie detergentów do zmywarki każdy znajdzie coś dla siebie.
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CHĘTNIE POMOŻEMY
*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)