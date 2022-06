Jak czyścić zmywarkę?

Aby skutecznie wyczyścić zmywarkę, należy zastosować dobry środek do czyszczenia zmywarek. Użyj naszego płynu do czyszczenia zmywarek Finish, aby uzyskać idealną czystość oraz usunąć tłuszcz i kamień z trudno dostępnych miejsc i rur zmywarki, zapewniając higieniczną czystość i świeży zapach. Zaleca się stosowanie środka raz na 3 miesiące, jednak w przypadku intensywnego użytkowania zmywarki, awarii i wykrycia nieprzyjemnych zapachów można stosować go częściej, zgodnie z potrzebą.

Jak czyścić wnętrze zmywarki?

Aby wyczyścić wnętrze zmywarki, wykonaj poniższe proste kroki, używając płynu do czyszczenia zmywarek Finish:

Opróżnij zmywarkę, aby nic w niej nie pozostało Weź butelkę płynu Finish i nie zdejmuj pokrywki, a jedynie usuń naklejkę, aby odsłonić woskowy korek Umieść butelkę z płynem do czyszczenia zmywarek do góry dnem w koszu na sztućce lub w dowolnym miejscu na spodzie stojaka na naczynia Zamknij drzwi zmywarki i ustaw zmywarkę na temperaturę co najmniej 60°C. Po zakończeniu cyklu i wyłączeniu zmywarki należy wyjąć butelkę i wyrzucić ją

Jak czyścić zewnętrzną część zmywarki?

Nasz środek do mycia naczyń dociera do każdego miejsca wewnątrz zmywarki, ale warto również wyczyścić jej zewnętrzną część — to przecież część, którą wszyscy widzą! Wyczyść drzwi i wszystkie przyciski szmatką i gorącą wodą z mydłem, aby zmywarka na zewnątrz wyglądała równie dobrze, jak w środku!

Kiedy trzeba wyczyścić zmywarkę?

Z reguły zalecamy czyszczenie zmywarki raz na 3 miesiące przy użyciu naszego płynu do czyszczenia zmywarek Finish. Istnieją jednak pewne oznaki, które wskazują na to, że zmywarka wymaga czyszczenia:

Nieprzyjemny zapach

Resztki jedzenia gromadzące się w filtrze urządzenia

Po zakończeniu cyklu sztućce/naczynia są pokryte resztkami jedzenia lub tłuszczem

Rdza wewnątrz urządzenia

Resztki jedzenia w ramieniu spryskiwacza

Urządzenie zatyka się

W tym ostatnim przypadku szybkim rozwiązaniem pamiętanie o tym, aby zawsze usuwać duże kawałki jedzenia przed włożeniem naczyń do zmywarki (eliminuje to również potrzebę zużycia wody na spłukiwanie talerza!). Poza powyższą listą istnieją również mniej oczywiste oznaki, takie jak gromadzenie się tłuszczu i kamienia w ukrytych, ale istotnych częściach urządzenia.

Wiedząc, jak i kiedy czyścić zmywarkę, dbasz o jeden z najbardziej przydatnych zasobów kuchennych. Dzięki temu Twoje urządzenie będzie pracować z najlepszym skutkiem, a naczynia i szklanki będą za każdym razem lśniące.

Jeśli zależy Ci na bardziej regularnej konserwacji urządzenia, możesz również użyć naszych tabletek Finish In Wash Cleaner. Można je stosować raz w miesiącu lub przy szczególnie obfitych, tłustych załadunkach. Tabletki In Wash Cleaner wyczyszczą zmywarkę, usuwając tłuszcz podczas mycia naczyń (pamiętaj, aby użyć również detergentu!).

Więcej informacji o tym, jak używać Finish Hygienic Clean. Tabletki do czyszczenia zmywarki.