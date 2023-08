Jak włączać zmywarkę kolejny raz?

Tak przygotowana zmywarka jest już gotowa do mycia naczyń. Wybierz jeden z cykli dostępnych w twoim urządzeniu i dostosuj go do rodzaju oraz stopnia zabrudzenia naczyń. Większość nowoczesnych urządzeń daje możliwość wyboru programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Pamiętaj również o odpowiednim rozmieszczeniu naczyń i sztućców w szufladkach oraz koszu, tak by woda mogła swobodnie przepływać, a elementy zmywarki nie były zablokowane.