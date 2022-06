Jak układać sztućce w zmywarce?

Jak należy wkładać sztućce do zmywarki?

Pytanie, czy wkładać noże, widelce i łyżki uchwytem w górę czy w dół, często pojawia się w dyskusjach dotyczących sposobu ładowania przyborów kuchennych do zmywarki. Tak naprawdę można to zrobić na wiele sposobów, w zależności od poziomu zapełnienia zmywarki.

Jeśli masz odpowiednio dużo miejsca w koszu na sztućce w zmywarce, uchwyty łyżek mogą być w górze — jeśli jednak wypełniasz kosz po brzegi, rozsądniej jest skierować uchwyty łyżek w dół, aby oszczędzić miejsce. Duże przybory, takie jak szczypce i łyżki do serwowania, można umieścić na górnej półce, natomiast widelce i noże bezpieczniej jest umieścić w koszu ostrą stroną do dołu (z oczywistych powodów!).

Niezależnie od tego, czy jesteś wśród zwolenników opcji „uchwyt w górę” lub „uchwyt w dół”, zawsze warto upewnić się zaglądając do instrukcji obsługi zmywarki.

Czy noże można myć w zmywarce?

Możliwość mycia noży w zmywarce zależy od rodzaju noża. Można je myć w zmywarce — szczególnie jeśli są to sztućce — ale droższe noże warto myć ręcznie. Są to zazwyczaj drogie noże, takie jak noże do krojenia mięsa, najlepsze noże do steków, noże ceramiczne i wszystkie te, w których chcesz zachować szczególną ostrość. Jest to ważne dlatego, że mycie ostrych noży do zmywarki może je z czasem stępić. Ręczne mycie cennych noży (tych, których używasz do krojenia, obierania, siekania!) sprawi, że dłużej zachowają ostrość.

Czy zmywarki do naczyń tępią wszystkie noże?

Z czasem zmywarki mają tendencję do tępienia ostrych noży, ale nie powinno to stanowić dużego problemu w przypadku sztućców, których używasz na co dzień. Ponadto nie zawsze mamy czas na ręczne mycie wszystkich noży — jeśli więc wkładasz je do zmywarki, pamiętaj o następujących zasadach: