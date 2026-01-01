Jak układać sztućce w zmywarce?
Sztućce po myciu w zmywarce powinny być zawsze lśniące i czyste. Aby tak się stało, trzeba jednak wiedzieć jak prawidłowo układać sztućce w zmywarce. W przeciwieństwie do talerzy, które mają swoje „przegródki”, ze sztućcami sprawa jest bardziej skomplikowana. Pytania, czy wkładać noże, widelce i łyżki uchwytem w górę czy w dół, często pojawia się w dyskusjach dotyczących sposobu ładowania przyborów kuchennych do zmywarki. Tak naprawdę można to zrobić na wiele sposobów, w zależności od poziomu zapełnienia zmywarki, choć najlepiej przyzwyczaić siebie i domowników do jednego, najbezpieczniejszego schematu wkładania sztućców do zmywarki.
W kwestii sztućców w zmywarce każdemu przyda się trochę... wyobraźni. Choć współczesne zmywarki to nowoczesne urządzenia, to sam sposób mycia niewiele się zmienił od dekad. Obracające się ramiona rozprowadzają gorącą wodę, która w połączeniu z dobrym detergentem myje to, co znajdzie się w zmywarce. Układając sztućce w zmywarce — czy to w koszyku, czy to szufladzie — musimy pamiętać, że podstawowym warunkiem ich skutecznego umycia jest umożliwienie dostępu wodzie. Dlatego najważniejsza i podstawowa zasada wkładania sztućców do zmywarki to ich swobodne ułożenie — tak, aby nie przylegały do siebie ciasno, a woda mogła do nich dotrzeć.
Jak należy ułożyć sztućce w zmywarce?
Zwolenników opcji „uchwyt w górę” jest pewnie tyle samo, co fanów sposobu „uchwyt w dół”. Dla pewności zawsze powinno się zajrzeć do instrukcji obsługi zmywarki. Prawda jest jednak taka, że jeśli zadbamy o swobodny dostęp wody, to dla prawidłowego umycia w zasadzie nie ma znaczenia, jak ułożymy nasze łyżki, łyżeczki, widelce i noże. Jeśli woda może do nich dotrzeć — będą umyte. To wszystko jednak nie znaczy, że ułożenie sztućców jest obojętne.
- Łyżki i łyżeczki warto wkładać do kosza na sztućce rączką do dołu. Wtedy zajmują po prostu mniej miejsca i można umyć więcej sztućców w czasie jednego mycia.
- Duże przybory, takie jak szczypce, chochle, miarki czy łopatki można umieścić na górnej półce.
- Widelce i noże najbezpieczniej umieścić w koszu ostrą stroną do dołu — różnicy w miejscu w zasadzie to nie robi, a jednocześnie eliminujemy w ten sposób możliwość skaleczenia się przy dalszym pakowania zmywarki lub późniejszym jej rozpakowywaniu.
Kosz czy szuflada na sztućce w zmywarce?
Część producentów zmywarek oferuje zamiast koszy na sztućce specjalne półki. Choć kosze są bardziej popularne, to z pewnością zaletą półek jest fakt, że niejako wymuszają na użytkownikach prawidłowe ułożenie sztućców w specjalnych przegródkach. To zaś sprawia, że łyżki, widelce czy noże nie stykają się ze sobą podczas mycia i zapewniają swobodny dostęp wody. Na półkę ułożyć można tylko tyle sztućców, ile jest przegródek — to uniemożliwia przeładowanie i ich nieprawidłowe ułożenie. Rozwiązanie ma też jednak wady Pierwsza to fakt, że załadowanie zmywarki trwa dłużej, bo sztućce trzeba poukładać w przegródkach. Druga — dla wielu najważniejsza — to kwestia braku możliwości łatwego wyjęcia i postawienia na przykład na szafce po to, aby łatwo poukładać sztućce w szufladzie kuchennej.
Czy noże można myć w zmywarce?
Kwestią wywołującą wiele dyskusji jest mycie noży. Każdy nóż można umyć w zmywarce i po wyjęciu będzie on czysty. To, że można nie znaczy jednak, że każdy nóż w zmywarce myć się powinno. Bezpiecznie myć w zmywarce można zwykłe noże, jakie codziennie używane są w milionach polskich domów do obiadu, czy smarowania masła na kanapkach. Nie ma potrzeby ich mycia ręcznego, a umycie w zmywarce oszczędzi czas i pieniądze (o tym, że mycie w zmywarce jest oszczędniejsze, przeczytasz tutaj ).
Droższe i lepsze noże kuchenne, a szczególnie te, w których potrzebujemy szczególnej ostrości, powinny być jednak najczęściej myte ręcznie. Tak zwanych „noży szefa kuchni”, których używamy do krojenia mięsa, noży do steków czy noży ceramicznych lepiej nie wkładać za często do zmywarki. Mycie ostrych noży w zmywarce może je z czasem stępić. Ręczne mycie cennych noży sprawi, że dłużej zachowają ostrość. Jeśli mimo to mają one być myte w zmywarce, warto:
- Zawsze wkładać ostre noże oddzielnie do koszyków na sztućce. Najlepsze noże należy zawsze wkładać oddzielnie, aby nie stykały się ze sobą podczas mycia i nie tępiły się.
- Noże zawsze wkładać ostrzem w dół.
- tosować środki, które uwolnią pełną moc czyszczenia zmywarki i pozwolą zachować połysk ostrych noży. Naszym zdaniem najlepsze są detergenty do zmywarki Finish.
Czy srebrne sztućce można myć w zmywarce?
Wszyscy posiadacze srebrnych sztućców i innej zastawy ze srebra — nie powinni ich niestety wkładać co zmywarki ze zwykłymi środkami czystości. Detergenty, które tak skutecznie radzą sobie z zabrudzeniami na sztućcach ze stali nierdzewnej, zawierają najczęściej składniki reagujące ze srebrem. W rezultacie srebrne łyżki, widelce i noże mogą pokryć się ciemną powłoką, która jest bardzo trudna do późniejszego wyczyszczenia.
Znacznie lepszym rozwiązaniem jest użycie specjalnych detergentów, które posiadają formułę chroniącą szkło, zdobienia i właśnie srebro.
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