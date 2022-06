Czy zmywarki do naczyń są lepsze do odkażania niż mycie ręczne?

Istnieje różnica między myciem naczyń a ich odkażaniem. Pierwsze z nich to usuwanie zabrudzeń z powierzchni naczynia, najczęściej za pomocą płynu do naczyń i mycia ręcznego.

Ze względu na konieczność stosowania wysokich temperatur, próba odkażania naczyń podczas mycia ręcznego może być trudna, ponieważ dłonie nie będą w stanie wytrzymać takiej temperatury. Jeśli zastanawiasz się, czy samo mycie naczyń w zimnej wodzie odkaża je, odpowiedź brzmi: nie. Jednak odpowiednie wyszorowanie naczyń sprawi, że będą one czyste. Dowiedz się więcej, dlaczego higieniczne zalety zmywarki nie mają sobie równych, ponieważ nie polega ona na gąbkach skażonych bakteriami i może osiągać znacznie wyższe temperatury.

Co jest bardziej wydajne — zmywarka czy zmywanie ręczne

Oszczędność czasu

Jedną z głównych zalet zmywarki jest oszczędność czasu potrzebnego na sprzątanie po śniadaniu, obiedzie i kolacji. W zależności od długości cyklu, zmywarka może umyć pełny załadunek naczyń w zaledwie 30 minut. Zależy to oczywiście od liczby osób w gospodarstwie domowym i stosu brudnych naczyń — ale w ogólnym oznacza to więcej czasu na robienie ulubionych rzeczy, a nie spędzanie go w kuchni.

Oszczędność energii

Zmywarka nie tylko pomaga zaoszczędzić cenny czas i siły przeznaczane na zmywanie (zwłaszcza po przyjęciu lub spotkaniu rodzinnym), ale także pomaga chronić środowisko. Używanie zmywarki jest bardziej efektywne niż mycie ręczne, ponieważ oszczędza więcej wody i energii elektrycznej — nie wspominając włożonym wysiłku — niż w przypadku stania przy zlewie i ręcznym zmywaniu.

Oszczędność wody

Trudno o jednoznaczną odpowiedź w odniesieniu do zużycia wody, zwłaszcza że ludzie mają różne zwyczaje związane ze zmywaniem w zależności od miejsca zamieszkania.

Można również użyć płynu nabłyszczającego Finish i ustawić zmywarkę na tryb ekologiczny. Urządzenie w trybie ekologicznym ponownie wykorzystuje zużytą wodę, zapewniając czyste naczynia bez marnowania wody. Aby jeszcze bardziej oszczędzać wodę, należy pamiętać, że nie ma potrzeby płukania talerzy przed włożeniem ich do zmywarki — wystarczy zeskrobać jedzenie! Wstępne opłukiwanie naczyń przed włożeniem ich do zmywarki może zmarnować nawet 48 litrów wody tygodniowo!*

Pamiętaj — nigdy nie używaj mydła do rąk w zmywarce, bo grozi to wylaniem wody z urządzenia na podłogę. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko specjalnie opracowanych detergentów, takich jak Finish.