Istnieje różnica między myciem naczyń a ich odkażaniem. Pierwsze z nich to usuwanie zabrudzeń z powierzchni naczynia, najczęściej za pomocą płynu do naczyń i mycia ręcznego.

Ze względu na konieczność stosowania wysokich temperatur, próba odkażania naczyń podczas mycia ręcznego może być trudna, ponieważ dłonie nie będą w stanie wytrzymać takiej temperatury. Jeśli zastanawiasz się, czy samo mycie naczyń w zimnej wodzie odkaża je, odpowiedź brzmi: nie. Jednak odpowiednie wyszorowanie naczyń sprawi, że będą one czyste. Dowiedz się więcej, dlaczego higieniczne zalety zmywarki nie mają sobie równych, ponieważ nie polega ona na gąbkach skażonych bakteriami i może osiągać znacznie wyższe temperatury.