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Polityka Prywatności Finish

Chcemy upewnić się, że wiesz i rozumiesz, jakie dane osobowe możemy gromadzić na Twój temat, gdy masz kontakt z firmą Reckitt i jej grupą spółek (Reckitt, my, nas i nasze), w jaki sposób wykorzystujemy te dane osobowe i jak je zabezpieczamy. Dane osobowe oznaczają dane, na podstawie których można Cię zidentyfikować bezpośrednio (np. imię i nazwisko) lub pośrednio (np. adres IP).

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy następujących grup osób:

  • osoby odwiedzające nasze strony internetowe,
  • klienci korzystający z naszych produktów i usług online,
  • osoby, które kontaktują się z nami lub z którymi się kontaktujemy,
  • osoby, które wchodzą z nami w interakcje (np. za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych).

Treść tej informacji o prywatności może ulegać zmianie. Ostatnia aktualizacja nastąpiła 21.11.2024. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności. 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami w sposób opisany w poniższym punkcie "Skontaktuj się z nami".

Trochę o tym, kim jesteśmy

Jesteśmy Reckitt. To od nas pochodzą najbardziej lubiane na świecie i sprawdzone marki znane z sektora higieny, zdrowia i żywienia. Każdy z naszych produktów został zaprojektowany tak, aby zaspokajać potrzeby ludzi i pomagać nam wszystkim prowadzić lepsze życie.

Jako zróżnicowany, globalny zespół liczący około 40 000 osób, jesteśmy zjednoczeni jednym, wspólnym celem: Chronić, leczyć i pielęgnować w nieustannym dążeniu do czystszego, zdrowszego świata.

Aby uzyskać więcej informacji o Reckitt, naszych markach, produktach, lokalnych spółkach i naszej obecności w Twoim kraju, odwiedź stronę www.reckitt.com.

Aby sprawdzić, która spółka Reckitt jest głównym administratorem Twoich danych osobowych, zapoznaj się z sekcjami "Skontaktuj się z nami" i "Administrator danych" poniżej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe

Gromadzimy Twoje dane osobowe na różne sposoby, w tym poprzez:

  • Twoje bezpośrednie lub pośrednie interakcje z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych, mediów społecznościowych, obsługi klienta itp.,
  • inne źródła, w tym źródła publiczne, naszych zaufanych partnerów biznesowych, naszych partnerów reklamowych i brokerów danych.  

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Gromadzimy Twoje dane osobowe z różnych źródeł. Informacje z tych różnych źródeł, które posiadamy na Twój temat, możemy ze sobą łączyć. 

 

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, na przykład gdy:

  • odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych,
  • kupujesz jeden z naszych produktów online,
  • zgłaszasz swój udział w konkursie, korzystasz z promocji lub wypełniasz ankietę, 
  • przekazujesz je nam lub inicjujesz interakcję z nami, np. gdy kontaktujesz się z nami w ramach obsługi klienta, gdy rejestrujesz się na jednej z naszych platform cyfrowych, zapisujesz się do naszych newsletterów lub gdy wskazujesz swoje preferencje dotyczące profilowania i targetowania.

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe z innych źródeł , takich jak:

  • nasi zaufani partnerzy biznesowi - np. operatorzy programów lojalnościowych,
  • partnerzy świadczący usługi reklamowe, a będący osobami trzecimi,
  • brokerzy danych,
  • źródła publiczne – np. źródła powszechnie dostępne (tzw. open source), publiczne rejestry domen,
  • witryny stron trzecich, które korzystają z naszych plików cookie,
  • platformy mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok), które świadczą dla nas usługi związane z reklamą.

 Gromadzimy również Twoje dane osobowe, gdy monitorujemy:

  • nasze narzędzia i usługi technologiczne, w tym nasze strony internetowe i wiadomości e-mail wysyłane do nas i od nas,
  • inne strony internetowe – czyli m.in. Twoje upublicznione dane osobowe, np. gdy przeglądamy konwersacje elektroniczne na platformach publicznych, aby wiedzieć, co się mówi o nas albo ogólnie o branży dóbr konsumpcyjnych.

Dzieci

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dotyczących dzieci. Większość naszych stron internetowych, produktów i usług nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia. Prosimy, aby dzieci poniżej 16 roku życia nie przekazywały nam danych osobowych . Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które jeszcze nie ma 16 lat, a które – Twoim zdaniem – przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami i zażądaj usunięcia tych danych.

Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat

Gromadzimy szereg danych osobowych, które mogą identyfikować Cię bezpośrednio (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje z mediów społecznościowych) lub pośrednio (np. adres IP lub identyfikator pliku cookie). Zbieramy również informacje techniczne o urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych witryn internetowych oraz informacje o Twojej interakcji z naszymi witrynami internetowymi.


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Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują: 

  • podstawowe informacje – takie jak Twoje imię i nazwisko, wiek, data urodzenia, płeć;
  • informacje kontaktowe – takie jak adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika i profil w mediach społecznościowych;
  • informacje dotyczące zamówienia – m.in. Twoje dane do realizacji płatności (np. dane karty płatniczej), historia Twoich zakupów online, dane związane z realizacją zamówienia i wysyłką, dane dotyczące obsługi posprzedażnej (np. zwroty produktów, zwrot pieniędzy);
  • informacje o użyciu produktów – informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych produktów, m.in. opinie, recenzje i informacje zwrotne;
  • informacje marketingowe i komunikacyjne – takie jak Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje komunikacyjne, informacje zwrotne i odpowiedzi na ankiety;
  • informacje z badań konsumenckich – takie jak Twoje spostrzeżenia, uwagi i zainteresowania;
  • informacje medyczne – takie jak stan zdrowia i warunki z tym związane, historia chorób lub leczenia albo informacje zdrowotne wywnioskowane z przekazanej nam informacji;
  • informacje audiowizualne - wszelkie zdjęcia lub nagrania wideo, na których się pojawiasz oraz nagrania rozmów;
  • informacje techniczne, takie jak:
    • informacje o urządzeniu, którego używasz do interakcji z nami (w tym typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz wersja, z której korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia, model sprzętu i informacje o sieci komórkowej);
    • informacje z Twoich wizyt na tej stronie, np. czas dostępu (m.in. ustawienia lokalizacji i strefy czasowej), przeglądane strony, kliknięte adresy URL, Twój adres IP oraz strony, które odwiedziłeś przed i po przejściu na tę witrynę; 
    • kiedy e-maile i wiadomości wysłane przez nas zostały otwarte;
    • piksele śledzące mediów społecznościowych, które umożliwiają platformom takim jak Facebook i Twitter interakcję z tą witryną i przekazywanie informacji zwrotnych na temat Twoich działań; oraz
    • inne identyfikatory, takie jak Google ID, aby umożliwić nam prowadzenie różnych kampanii marketingowych;
  • inne informacje, które nam przekazujesz, m.in. poprzez:
    • wiadomości e-mail i bezpośrednie wiadomości w mediach społecznościowych;  
    • formularze rejestracyjne, gdy zapisujesz się na wydarzenie online.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe z wielu powodów, m.in. aby zarządzać kontaktem z Tobą, by lepiej poznać Twoje oczekiwania oraz by dostarczyć Ci produkty i usługi. Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe w celu usprawnienia naszych wewnętrznych procesów, działalności i operacji oraz w celu spełnienia naszych potrzeb w zakresie zgodności i zobowiązań prawnych.


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Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów: 

  • zapewnienie Ci obsługi klienta, w tym:
    • powiadamianie Cię o zmianach naszych warunków i zasad, alertach bezpieczeństwa i wiadomościach administracyjnychdzielanie odpowiedzi na prośby i zapytania, które wysyłasz do nas

 – podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest uzasadniony interes;

  •  zarządzanie wszelkimi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z naszymi produktami

 – podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda, jeśli gromadzimy dane kategorii specjalnej;

  • poznawanie Twoich upodobań i preferencji w celu tworzenia profili i personalizowania Twojej oferty:
    • możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu poznania i przewidywania Twoich preferencji, zainteresowań lub zachowań związanych z naszymi produktami i usługami. Poprosimy Cię o zgodę na profilowanie, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo;
    • używamy tych informacji również do personalizowania treści i reklam celem dopasowania oferty online specjalnie do Ciebie (np. poprzez Custom Audiences i Lookalike Audiences), do znajdowania nowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach oraz do opracowywania wewnętrznej strategii marketingowej i wywiadu biznesowego

 – tam, gdzie jest to wymagane, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes;

  • świadczenie Ci usług, takich jak:
    • przesyłanie informacji na temat produktów zakupionych przez Ciebie online (np. potwierdzenie zamówienia), informacji o bezpieczeństwie produktu i ich wycofaniu z rynku;
    • rejestracja i zarządzanie Twoim kontem na naszej stronie internetowej;
    • świadczenie usług handlowych online, w tym realizacja zamówień, dostawa produktów oraz zwroty towarów lub zwroty kosztów

 – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy;

  • przesyłanie do Ciebie wiadomości marketingowych, np.:
    • dotyczących naszych najnowszych ofert, promocji (np. losowania nagród, konkursów, programów cashback i prezentów), wydarzeń, ankiet lub innych informacji związanych z naszymi produktami i usługami;
    • aby personalizować komunikację marketingową online i treści reklam cyfrowych oraz prezentować Ci produkty i usługi, które – naszym zdaniem – mogą Cię zainteresować

– zawsze uzyskamy zgodę na marketing, jeśli jest to wymagane przez prawo. W każdym momencie możesz poprosić nas o zaprzestanie przesyłania do Ciebie wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami;

  • wyświetlanie reklam opartych na Twoich zainteresowaniach

 – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda;

  • aby usprawnić naszą działalność i operacje, np:
    • w celu przesyłanie do Ciebie ankiet dotyczących zadowolenia z zakupów online oraz zakupionych produktów i/lub usług;
    • w celu monitorowania i analizowania trendów, użytkowania i działań w związku z testowaniem, rozwijaniem, oceną i ulepszaniem naszych produktów i usług;
    • w celu zarządzania bezpieczeństwem naszej sieci i systemów informatycznych, w tym tej strony internetowej;
    • do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i badania, aby pomóc nam w dostarczaniu i ulepszaniu naszych platform cyfrowych, treści i usług;
    • w celu ulepszania naszych produktów i usług oraz komunikacji z Tobą;

– podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest uzasadniony interes;

  • ze względów zgodności, bezpieczeństwa i prawnych, np. aby:
    • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, zasad, regulacji, wytycznych, kodeksów oraz zasad i regulacji branżowych i zawodowych;
    • zapewnić zgodność z prowadzonymi dochodzeniami prawnymi lub prowadzić dochodzenia wewnętrzne.
    • odpowiadać na żądania lub wnioski organów wykonawczych, ustawodawczych, sądów i organów ścigania, w tym na wszelkie nakazy, wezwania i zarządzenia sądowe lub administracyjne;
    • wykonywać lub egzekwować nasze prawa oraz chronić lub bronić się przed roszczeniami w postępowaniach prawnych;
    • badać i podejmować działania przeciwko nielegalnemu lub szkodliwemu zachowaniu użytkowników

 – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny.


Możemy również zanonimizować Twoje dane osobowe, aby nie można ich było już powiązać z Tobą i nie można było Cię zidentyfikować. Możemy to robić, przykładowo, w celu sprawdzenia, jaki procent naszych użytkowników korzysta z określonej funkcji na naszych stronach internetowych.

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Istnieją różne powody, dla których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe.

Prawo dotyczące prywatności danych określa kilka różnych powodów, na podstawie których firma może gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe.  Zobacz „W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych” , aby uzyskać informacje na temat podstawy prawnej przy wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do każdego z naszych celów przetwarzania. 


Więcej

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe z następujących powodów:

  • aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych; 
  • dla uzasadnionych celów biznesowych. Korzystanie z Twoich danych osobowych pomaga nam prowadzić działalność i ją ulepszać oraz minimalizować wszelkie zakłócenia w oferowanych usługach. Pozwala nam również odpowiednio dopasować i spersonalizować komunikację z Tobą oraz zadbać o efektywność Twoich doświadczeń związanych z naszymi produktami i usługami;
  • ponieważ otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na takie działanie. Czasami możemy poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do jednego lub więcej celów. Przeczytaj sekcję "Twoje prawa", aby uzyskać informacje o prawach, które przysługują Ci, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody;
  • aby wykonać umowę z Tobą: nieraz przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu dostarczenia Ci zamówionego produktu lub usługi;
  • dla dochodzenia i wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub prowadzenia odnośnych postępowań;
  • ponieważ jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres zasadnie konieczny do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy. Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki przechowywania danych.


Więcej

Będziemy zawsze przechowywać Twoje dane osobowe przez okres nakazany przepisami prawa, w celu zapewnienia Ci dostępu do oczekiwanych usług oraz tak długo, jak będzie to konieczne i istotne dla naszych celów przetwarzania (zobacz „W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?”). Będziemy również przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli będziemy musieli to zrobić w związku z działaniami prawnymi lub dochodzeniem obejmującym nas.

Gdy nie potrzebujemy już wykorzystywać Twoich danych osobowych, są one usuwane z naszych systemów i rejestrów lub anonimizowane, aby nie można było Cię już na ich podstawie zidentyfikować.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wewnętrznie w ramach grupy spółek Reckitt, a także zewnętrznie stronom trzecim, takim jak: usługodawcy, profesjonalni doradcy, partnerzy biznesowi i władze publiczne.


Więcej

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

  • członkom grupy spółek Reckitt,
  • następującym zaufanym stronom trzecim: 
    • wybranym dostawcom, w tym:
      • firmom, z którymi utrzymujemy współpracę partnerską w celu przeprowadzenia kampanii marketingowych;
      • agencjom marketingowym, firmom zajmującym się badaniami rynku, platformom mediów społecznościowych, giełdom danych, platformom współpracy w zakresie danych oraz platformom po stronie popytu i partnerom reklamowym;
      • partnerom zajmującym się realizacją zamówień e-commerce, operatorom systemów płatności online i handlowcom, którzy sprzedają nasze produkty;
      • dostawcom technologii i usług związanych z danymi, takich jak hosting i wsparcie techniczne;
    • dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych stron internetowych;
    • osobom trzecim w związku ze sprzedażą lub reorganizacją całości lub części naszej działalności;
    • naszym profesjonalnym doradcom i audytorom;
  • sądom, organom wykonawczym i ustawodawczym oraz organom ścigania.

Przeczytaj sekcję „Ochrona Twoich danych osobowych”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe podczas udostępniania ich podmiotom zewnętrznym.

Przekazywanie Twoich danych osobowych za granicę

Możemy przekazywać dane osobowe do kraju, w którym nie obowiązują przepisy zapewniające równoważny poziom ochrony danych osobowych, jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju. Wdrażamy jednak odpowiednie środki chroniące Twoje dane osobowe, gdy przekazujemy je poza Twój kraj ojczysty, zapewniając poziom ochrony zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.


Więcej

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę Reckitt, jej spółki powiązane i strony trzecie opisane w powyższej sekcji „Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?” w dowolnym miejscu na świecie, również w krajach, w których przepisy dotyczące prywatności danych nie są równoważne lub nie zapewniają takie samego poziomu ochrony, jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju ojczystym. Kraje te obejmują Stany Zjednoczone.

 

Wdrożymy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe pozostaną chronione i bezpieczne, gdy zostaną przekazane poza Twój kraj ojczysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Środki te obejmują umowy o przekazywaniu danych wdrażające standardowe klauzule ochrony danych. Więcej informacji na temat umów dotyczących przekazywania danych znajdziesz tutaj.

Ochrona Twoich danych osobowych

Stosujemy różne środki i procedury bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Chociaż nie możemy zagwarantować, że Twoje dane osobowe będą w 100% bezpieczne, podejmujemy działania w celu zapewnienia ich bezpiecznego wykorzystywania i przechowywania w naszych systemach.


Więcej

Korzystamy z różnych środków bezpieczeństwa i technologii, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, są oni starannie wybierani i zobowiązani do stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Przesyłanie do nas informacji za pośrednictwem Internetu lub połączenia sieci telefonicznej może nie być całkowicie bezpieczne, a wszelkie transmisje odbywają się na własne ryzyko użytkownika.


Witryny internetowe, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy

Od czasu do czasu możemy udostępniać łącza do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Niniejsza informacja o prywatności nie ma zastosowania do tych stron internetowych. Jeśli zdecydujesz się korzystać z tych witryn, zapoznaj się z oświadczeniami prawnymi i politykami prywatności zamieszczonymi na każdej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, do której uzyskujesz dostęp, aby mieć świadomość obowiązujących tam zasad dotyczących prywatności. 

Cookies i inne technologie

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zwaną "cookies", która pozwala nam rozpoznawać Cię i reagować na Ciebie jako na osobę fizyczną. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. 

Odrzucenie plików cookie może skutkować tym, że nie wszystkie elementy tej witryny będą działać zgodnie z przeznaczeniem, co może wpływać na ograniczenie możliwości korzystania ze strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie

Twoje prawa

W zależności od Twojej lokalizacji przepisy dotyczące prywatności danych zapewniają Ci różne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz prawo:

  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
  • zrezygnować z przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
  • zapytać nas o przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym uzyskać kopię swoich danych osobowych,
  • zażądać poprawienia i/lub usunięcia swoich danych osobowych,
  • zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody),
  • zażądać wydania lub przekazania innej organizacji Twoich danych osobowych, które nam udostępniłeś, oraz
  • złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego, jeśli Twoje prawa do prywatności zostały naruszone lub jeśli ucierpiałeś z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii, możesz skontaktować się z brytyjskim organem nadzorczym (Information Commissioner's Office); dane znajdziesz tutaj. Jeśli przebywasz na terenie EOG, listę organów nadzorczych możesz znaleźć tutaj.

Możemy również być zmuszeni do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie. Może się zdarzyć, że nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twój wniosek, jeśli nie uda nam się zweryfikować Twojej tożsamości. 

W niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoje żądanie na podstawie obowiązującego prawa, ale poinformujemy Cię o powodach takiej decyzji. W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji o odrzuceniu Twojego wniosku. Pouczenie o możliwości skorzystania z tego prawa będzie zawarte w naszej odpowiedzi odmownej.

Możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać ze swoich praw.

Jeśli masz możliwość udostępnienia nam swoich danych osobowych, zawsze możesz tego nie robić. 

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub jeśli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, a następnie zdecydujesz się ją wycofać, uszanujemy ten wybór zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Może to oznaczać, że nie będziemy mogli wykonać działań niezbędnych do osiągnięcia opisanych celów przetwarzania (zobacz „W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?”) lub że korzystanie z oferowanych przez nas usług i produktów będzie dla Ciebie niedostępne. Jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, będziemy mogli jeszcze kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym lub w inny sposób dozwolonym przez prawo.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub skorzystać z Twoich praw, możesz przesłać do nas wniosek online za pośrednictwem formularza wniosku online.

Jeśli masz pytania lub prośby dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub potrzebujesz dodatkowych informacji, możesz skontaktować się z nami:

  • mailowo: PrivacyOffice@reckitt.com, lub
  • pod adresem: Reckitt Global Privacy Office, Turner House, 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, Wielka Brytania.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. adres:  ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.