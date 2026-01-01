Polityka Prywatności

W zależności od Twojej lokalizacji przepisy dotyczące prywatności danych zapewniają Ci różne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.
Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz prawo:
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- zrezygnować z przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
- zapytać nas o przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym uzyskać kopię swoich danych osobowych,
- zażądać poprawienia i/lub usunięcia swoich danych osobowych,
- zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody),
- zażądać wydania lub przekazania innej organizacji Twoich danych osobowych, które nam udostępniłeś, oraz
- złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego, jeśli Twoje prawa do prywatności zostały naruszone lub jeśli ucierpiałeś z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii, możesz skontaktować się z brytyjskim organem nadzorczym (Information Commissioner's Office); dane znajdziesz tutaj. Jeśli przebywasz na terenie EOG, listę organów nadzorczych możesz znaleźć tutaj.
Możemy również być zmuszeni do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie. Może się zdarzyć, że nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twój wniosek, jeśli nie uda nam się zweryfikować Twojej tożsamości.
W niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoje żądanie na podstawie obowiązującego prawa, ale poinformujemy Cię o powodach takiej decyzji. W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji o odrzuceniu Twojego wniosku. Pouczenie o możliwości skorzystania z tego prawa będzie zawarte w naszej odpowiedzi odmownej.
Możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać ze swoich praw.
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