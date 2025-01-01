Sól do zmywarki to chlorek sodu — ten sam związek chemiczny będący składnikiem soli kuchennej i morskiej. Nie należy jednak stosować soli kuchennej w zmywarce, ponieważ jest ona znacznie drobniejsza i może zablokować zmywarkę lub ją uszkodzić. Granulki soli do zmywarki są większe i rozpuszczają się wolniej, nie blokując modułu zmiękczacza.

Sól do zmywarki w rzeczywistości nie trafia wnętrza zmywarki. Zamiast tego przepływa przez moduł zmiękczacza, a następnie jest odprowadzana wraz ze zużytą wodą.

Sól do zmywarek jest źródłem sodu dla „żywic jonowymiennych” znajdujących się w zmiękczaczu zmywarki do naczyń. Te żywice — po uzupełnieniu jonów sodu — przyciągają i wiążą jony magnezu oraz wapnia, które powodują wzrost twardości wody.

Sól do zmywarki ma znacznie większe granulki niż zwykła sól, co ułatwia ich rozpuszczanie bez ryzyka powstania niedrożności, która skutkowałaby nieprawidłowym działaniem modułu zmiękczacza. W przypadku drobniejszej soli ryzyko jest naprawdę spore!