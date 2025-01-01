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Sól do Zmywarki

Zmiękcza wodę i chroni przed osadzaniem się kamienia.

  • Sól do Zmywarki 1,5kg Regular

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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Opis produktu

Twarda woda może pozostawiać osad z kamienia na naczyniach, a także powodować jego osadzanie w trudno dostępnych miejscach zmywarki, co może obniżyć jej wydajność. Sól Finish została stworzona specjalnie po to, aby zmiękczać wodę i chronić Twoją zmywarkę przed szkodliwym działaniem twardej wody. Sól Finish polecana jest ponad inne rodzaje soli do zmywarki, które mogą zawierać zanieczyszczenia powodujące uszkodzenia zmywarki. Dzięki swojej wysokiej czystości Sól Finish zapewnia o 100% lepszą ochronę zmywarki przed osadzaniem się kamienia*.
*2 razy lepsza ochrona przed osadzaniem się kamienia na elementach zmywarki w porównaniu do użycia samego detergentu Finish.

Zalety produktu

  • ZMIĘKCZA WODĘ

    ZMIĘKCZA WODĘ

  • CHRONI ZMYWARKĘ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM TWARDEJ WODY

    CHRONI ZMYWARKĘ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM TWARDEJ WODY

  • CHRONI PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA

    CHRONI PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA

  • PRZECIWDZIAŁA POWSTAWANIU ZACIEKÓW NA NACZYNIACH

    PRZECIWDZIAŁA POWSTAWANIU ZACIEKÓW NA NACZYNIACH

Sposób użycia

Wsyp sól do specjalnego dozownika zgodnie z instrukcją użycia zmywarki.
Dla optymalnych rezultatów czyszczenia sprawdzaj dozownik co najmniej raz w miesiącu i uzupełniaj, kiedy wskaźnik w dozowniku bądź lampka kontrolna poinformują o pustym zbiorniku.

Sposób użycia

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

Kompleksowe zmywanie naczyń

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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)