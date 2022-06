Najłatwiej uzupełnić poziom soli do zmywarki wtedy, gdy urządzenie jest puste. Najbardziej odpowiedni moment to moment tuż po wyjęciu czystych naczyń.

Sól do zmywarki należy dodać do dodatkowego filtra w zmywarce. Zazwyczaj jest on zamontowany w podstawie komory na naczynia, a nie na drzwiach zmywarki. Przed dodaniem soli należy jednak sprawdzić podręcznik producenta lub instrukcję obsługi. Aby dodać sól do zmywarki Finish, należy odkręcić korek i wsypać sól. Sprawdź opakowanie, aby dowiedzieć się, ile soli będzie potrzebne. W celu odmierzenia i uzupełnienia poziomu soli w zmywarce pomocne może być użycie miarki i lejka.

Jeśli zbiornik na sól jest pełny wody, można śmiało wsypać sól, ponieważ wyprze ona pozostałą w środku wodę. Jeśli nie planujesz włączyć zmywarki natychmiast po uzupełnieniu poziomu soli, zaleca się wytarcie wypartej wody przy użyciu papierowego ręcznika. Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki pamiętaj, aby napełnić zbiornik na sól wodą — aby można było zregenerować moduł zmiękczacza sól musi mieć postać roztworu. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami w podręczniku dostarczonym przez producenta urządzenia.Po wsypaniu soli zakręć korek i sprawdź, czy jest szczelnie zamknięty. Można wtedy ponownie używać zmywarki. Większość zmiękczaczy wody ma funkcję regulacji twardości wody. Sprawdź, czy jest ona prawidłowo ustawiona, aby uzyskać idealną czystość naczyń.Pamiętaj, aby regularnie uzupełniać sól w zmywarce, jeśli zauważysz, że jest jej za mało.