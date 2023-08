Jak działa zmywarka? Zasada działania

Okazuje się, że choć zmywarki różnych marek nieco się od siebie różnią i są stale unowocześniane, zasada ich działania jest podobna i dosyć prosta. To, co się dzieje w środku zmywarki w trakcie cyklu zmywania pod wieloma względami przypomina... cykl prania w pralce automatycznej. A zatem po kolei... Najpierw umiejętnie umieszczasz w zmywarce naczynia, garnki i sztućce oraz wkładasz do dozownika detergent i nabłyszczacz. Wybierasz program dostosowany do stopnia zabrudzenia naczyń oraz ich rodzaju i naciskasz przycisk. I tu przedstawiamy schemat tego, jak działa zmywarka i co dzieje się w jej środku. Urządzenie pobiera wodę zgodnie z wybranym programem. Następnie do gry wkracza silnik. Uruchamia on pompę myjącą, która kieruje wodę do ramion spryskiwaczy. Przez otwory podają one wodę pod różnymi kątami i obracają się, by dokładnie zraszać zawartość zmywarki. Dzięki grzałce woda jest przy tym podgrzewana do temperatury zgodnej z programem. Z dozownika uwalniany jest detergent np. w postaci kapsułek do mycia naczyń w zmywarce Finish. Detergent rozpuszcza się powoli i nie tworzy piany. Po myciu odbywa się płukanie: woda z zanieczyszczeniami odprowadzana jest na zewnątrz, a naczynia spłukiwane są czystą i gorącą wodą. I jeszcze na koniec etap suszenia. Tu pomocny jest silny wentylator, który odparowuje nadmiar wody i gotowe... wyjmujesz ze zmywarki suche naczynia.

Z czego zbudowana jest zmywarka?

W jej wnętrzu znajduje się kilka głównych podzespołów. Są one podobne we wszystkich typach urządzeń niezależnie od ich producenta oraz modelu. Charakterystyka najważniejszych elementów pomoże nam jeszcze lepiej zrozumieć, jak działa zmywarka. Oto one:

Pompa myjąca – odpowiada za obieg wody w urządzeniu, a jej zadaniem jest wtłaczanie pod ciśnieniem wody razem z detergentem do ramion spryskiwaczy. Grzałka przepływowa – jej rolą jest podgrzewanie wody do temperatury zgodnej z wybranym programem, od 30 do 80 stopni Celsjusza. Ramiona spryskujące – to przez znajdujące się w nich otwory woda pod ciśnieniem dostaje się w zakamarki naczyń i spłukuje je. W zależności od modelu zmywarki mają od 2 do 3 ramion spryskujących. Pompa odpływowa – pozwala odprowadzić wodę ze zmywarki do kanalizacji.

Oprócz wymienionych podzespołów w zmywarce dużą rolą odgrywają także filtr, który zatrzymuje zabrudzenia oraz wszelkie szufladki i kosze do umieszczania naczyń i sztućców.

Jakie są etapy zmywania w zmywarce?

Jak już wcześniej wspomniano, to jak działa zmywarka można porównać do działania pralki. automatycznej. Aby jak najskuteczniej usunąć zabrudzenia urządzenie działa w trzech etapach, a na końcu dodatkowo suszy naczynia.

Etap pierwszy polega na wstępnym płukaniu naczyń. Trwa on kilka minut, w trakcie których ciepła woda uderza w naczynia, by je zmoczyć.

Etap drugi to mycie zasadnicze, czyli właściwy cykl zmywania, który trwa od 20 do 60 minut. Podgrzana zgodnie z wybranym programem woda zrasza wszystkie naczynia, a potem z zanieczyszczeniami jest odprowadzana do węża odpływowego.

Etap trzeci to bardzo ważne spłukiwanie naczyń gorącą wodą w celu usunięcia resztek zabrudzeń i detergentów. Trwa od 20 do 60 minut. I na koniec suszenie z udziałem wentylatora, który pomaga odparować resztki wodnych kropelek.

Jak korzystać ze zmywarki?

Jeśli wiemy już, jak działa zmywarka, warto zapamiętać podstawowe zasady, jak z niej prawidłowo korzystać. Chociaż to wydaje się oczywiste, ważne, by dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zaleceń producenta. Starajmy się też zawsze dostosowywać program zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń i ich rodzaju, np. stosować program do mycia szkła. Będzie to także z pożytkiem dla naszej kieszeni... Wybierajmy zawsze gdy to możliwe program ECO. Regularnie czyśćmy wnętrze urządzenia i jego elementy, np. ramiona spryskiwaczy i filtr, co zapobiegnie ewentualnym awariom oraz niedomywaniu naczyń. W tym celu sprawdzą się też Finish Hygienic Clean Płyn do czyszczenia zmywarki i Finish Hygienic Clean tabletki do czyszczenia zmywarki. Nie zapominajmy o soli do zmywarek, zwłaszcza gdy woda w kranie w naszej okolicy jest twarda. I najważniejsze - korzystajmy ze sprawdzonych i rekomendowanych przez czołowych producentów zmywarek środków do zmywania. Wśród środków marki Finish znajdziemy te dostosowane do różnego stopnia zabrudzeń naczyń, mycia szkła i zmywania w niskich temperaturach.