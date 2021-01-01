W przypadku Finish płynu do czyszczenia zmywarki rekomendujemy stosowanie go w pustej zmywarce raz na 3 miesiące.

W przypadku Finish tabletek do czyszczenia zmywarki zalecamy ich stosowanie raz w miesiącu podczas zwykłego cyklu mycia z załadowanymi naczyniami.

Podobnie jak każde inne narzędzie i urządzenie, zmywarka wymaga regularnego czyszczenia, aby pozostawała w idealnym stanie. Chociaż zmywarka będzie działać bez regularnego czyszczenia, z czasem dojdzie w niej do nagromadzenia tłuszczu i kamienia. Ma to negatywny wpływ na skuteczność zmywania i może być przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Aby zmywarka działała bez zarzutu, pięknie pachniała i prawidłowo zmywała naczynia, zalecamy stosowanie Finish płynu do czyszczenia zmywarki raz na 3 miesiące (lub gdy tylko pojawi się osad lub nieprzyjemny zapach).