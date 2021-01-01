PŁYN i TABLETKI DO CZYSZCZENIA ZMYWARKI Finish
Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Brudna zmywarka nie zapewni czystości naczyń, jakiej oczekujesz. Większość osób nie wie, że tłuszcz i kamień mogą gromadzić się w trudno dostępnych miejscach i rurach zmywarki. Często są one niewidoczne i mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Aby cieszyć się idealnie czystymi naczyniami, zastosuj produkty, ktore zapewnią higieniczną czystość zmywarki.
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*Marka Finish osiągnęła najwyższy udział w sprzedaży wartościowej w segmencie Produktów do Automatycznego Mycia Naczyń w skumulowanym okresie grudzień 2020 - listopad 2021, z udziałami wartościowymi w sprzedaży na poziomie 46,0%; RB Hygiene Home za NielsenIQ, Retail Audit, Total Polska z Dyskontami (Drug), % Udział wartościowy w okresie grudzień 2020 - listopad 2021 w kategorii: Mycie naczyń, segment: Produkty do Automatycznego Mycia Naczyń (Copyright © 2021, NielsenIQ).
Jak działa Finish płyn do czyszczenia zmywarki?
Finish Płyn do czyszczenia zmywarki posiada dwufazową formułę, która usuwa z zakamarków zmywarki brud i kamień, pozwalając zachować higieniczna czystość.
Jak często stosować Finish płyn do czyszczenia zmywarki?
W przypadku Finish płynu do czyszczenia zmywarki rekomendujemy stosowanie go w pustej zmywarce raz na 3 miesiące.
Jak często stosować Finish tabletki do czyszczenia zmywarki?
W przypadku Finish tabletek do czyszczenia zmywarki zalecamy ich stosowanie raz w miesiącu podczas zwykłego cyklu mycia z załadowanymi naczyniami.
Zalety produktów do czyszczenia zmywarki Finish:
- Usuwają tłuszcz i brud
- zapewniają higeniczną czystość zmywarki
- idealnie czyszczą i odtłuszczają zmywarkę
Dlaczego warto stosować środki do czyszczenia zmywarki Finish?
Podobnie jak każde inne narzędzie i urządzenie, zmywarka wymaga regularnego czyszczenia, aby pozostawała w idealnym stanie. Chociaż zmywarka będzie działać bez regularnego czyszczenia, z czasem dojdzie w niej do nagromadzenia tłuszczu i kamienia. Ma to negatywny wpływ na skuteczność zmywania i może być przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Aby zmywarka działała bez zarzutu, pięknie pachniała i prawidłowo zmywała naczynia, zalecamy stosowanie Finish płynu do czyszczenia zmywarki raz na 3 miesiące (lub gdy tylko pojawi się osad lub nieprzyjemny zapach).
*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)