Zasady i Warunki

3.1 Korzystanie ze Strony internetowej i jej zawartości nie daje użytkownikowi żadnych praw w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw z nimi związanych, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, patentów, praw do wzorów, nazw handlowych, praw do baz danych i praw pokrewnych, a także prawa do know-how ("Prawa własności intelektualnej"), związanych ze Stroną internetową. Wszelkie teksty, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, grafika, ilustracje, zdjęcia, znaki towarowe, logo, kod komputerowy i inne powiązane materiały (łącznie „Treść"), W tym między innymi projekt, układ, struktura, wybór, koordynacja, wyrażenie i "wygląd i odczucie" Treści, zawarte na Stronie internetowej są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane przez naszych zewnętrznych licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

3.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi przeniesienia przez nas jakichkolwiek praw własności intelektualnej na rzecz użytkownika lub strony trzeciej.

3.3 Użytkownik nie może kopiować, powielać, ponownie publikować, pobierać, zamieszczać, rozpowszechniać, nagrywać, transmitować, komercyjnie wykorzystywać, edytować, komunikować publicznie ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Treści, usług, stron internetowych lub materiałów znajdujących się na Stronie internetowej ani kodów komputerowych elementów składających się na Stronę internetową, w innym celu niż na użytek własny. Użytkownik nie może również używać żadnego automatycznego ani ręcznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii lub jakiegokolwiek podobnego procesu w odniesieniu do jakiejkolwiek części Strony internetowej lub Treści. Z zastrzeżeniem powyższego, użytkownik może pobrać nieistotne fragmenty tej zawartości na dysk twardy w celu ich przeglądania pod warunkiem, że nie zostanie wykonana więcej niż jedna kopia jakiejkolwiek informacji.

3.4 Każde zastosowanie inne niż dozwolone na mocy niniejszego punktu 3 może być wykonane wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą.

3.5 Nie zamierzamy używać żadnej nazwy, logo ani znaku na żadnym terytorium, do którego nie jesteśmy uprawnieni, i nie dostarczamy ani nie oferujemy produktów i /lub usług noszących taką nazwę, logo lub znak na jakimkolwiek takim terytorium.