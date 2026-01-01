Zasady i Warunki

13.1 Z zastrzeżeniem punktu 12.4 oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelką odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność członków naszego kierownictwa, dyrektorów, menedżerów, członków, akcjonariuszy, pracowników, agentów lub doradców), niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia ustawowego obowiązku czy z innego tytułu, wynikającej z lub w związku z dostępem do lub korzystaniem ze Strony internetowej, nawet jeżeli można było ją przewidzieć, w tym między innymi:
13.1.1 strat wynikających z nieścisłości w jakichkolwiek informacjach lub materiałach zamieszczonych na lub związanych ze Stroną internetową;
13.1.2 strat nie spowodowanych jakimkolwiek naruszeniem z naszej strony;
13.1.3 strat wynikających z korzystania ze Strony internetowej lub polegania na informacjach na niej zamieszczonych;
13.1.4 strat wynikających z niedostępności Strony internetowej z jakiegokolwiek powodu;
13.1.5 strat wynikających z jakichkolwiek oświadczeń lub stwierdzeń zamieszczonych na Stronie internetowej;
13.1.6 strat wynikających z błędów technicznych na Stronie internetowej lub materiałów szkodliwych pod względem technologicznym;
13.1.7 jakichkolwiek strat ekonomicznych (w tym utraty zysków, biznesu, dochodów, kontraktów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości firmy, reputacji, zbędnych wydatków, przerwy w prowadzeniu działalności lub utraty możliwości biznesowych); i
13.1.8 jakichkolwiek strat pośrednich lub wynikowych lub strat, które były nie do przewidzenia przez Ciebie i przez nas, w momencie, kiedy uzyskałeś(-aś) dostęp do Strony i skorzystałeś(-aś) z niej.
13.2 W zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, wykluczamy wszystkie domniemane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Strony internetowej lub jakichkolwiek treści zamieszczonych na niej.
13.3 Zwolnisz z odpowiedzialności i/lub wyrównasz straty poniesione przez nas, członków naszego kierownictwa, dyrektorów, menedżerów, członków, akcjonariuszy, pracowników, agentów lub doradców wszelkie straty, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników) związane lub wynikające z:
13.3.1 korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej lub Stron internetowych Marki (oraz związane z korzystaniem z produktów i usług);
13.3.2 naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu;
13.3.3 naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw osób trzecich; i/lub
13.3.4 wykorzystania Twoich danych.
13.4 Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku, gdy byłoby to niezgodne z prawem (na przykład odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub oszustwo lub podanie fałszywych informacji).