Wiedza o tym, jak i gdzie marnujemy wodę, może zainspirować nas do podjęcia pozytywnych działań. Jest wiele rzeczy, które każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zużycie wody. Działając wspólnie i oszczędzając wodę, zadbamy o to, aby nie zabrakło jej nam i naszym bliskim w przyszłości.

Materiał został opracowany przez NationalGeographic.com jako część programu Where Our Water Goes w partnerstwie z Reckitt Benckiser, www.nationalgeographic.co.uk/where-our-water-goes