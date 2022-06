Twarda woda może oznaczać szybsze osadzanie się kamienia w zmywarce, co prowadzi do powstawania osadów mineralnych na naczyniach po zakończeniu cyklu zmywania. Jeśli masz twardą wodę w domu, potrzebujesz detergentu do zmywarki do wody twardej. Chociaż nie ma detergentów przeznaczonych specjalnie do twardej wody, używanie wysokiej jakości detergentu, takiego jak Finish® Quantum UltimateTM wraz z dobrym płynem nabłyszczającym Finish®, zmniejsza szanse na wystąpienie niepożądanych efektów stosowania twardej wody do zmywania naczyń. Nasze płyny nabłyszczające zapobiegają tworzeniu się kropel wody na naczyniach, co utrudnia gromadzenie się na nich osadów mineralnych. Stosowanie ich regularnie razem z detergentem — dzięki specjalnej formule — gwarantuje brak smug na naczyniach po każdym cyklu zmywania.