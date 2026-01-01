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Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zmywarek oraz produktów do zmywarek, takich jak tabletki.

Często zadawane pytania — Ogólne

CZY TRZEBA WSTĘPNIE PŁUKAĆ NACZYNIA PRZED WŁOŻENIEM ICH DO ZMYWARKI?
JAK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ DETERGENT DO MYCIA NACZYŃ?
CZY TRZEBA DODAWAĆ SOLI I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO?
JAKIEGO DETERGENTU NALEŻY UŻYWAĆ W PRZYPADKU TWARDEJ WODY?

CZY MOŻNA KŁAŚĆ TABLETKI DO ZMYWARKI NA JEJ DNIE?

GDZIE WSYPYWAĆ SÓL DO ZMYWARKI?

JAK WŁĄCZAĆ ZMYWARKĘ?

ILE DODAWAĆ SOLI DO ZMYWARKI?

PO CO DODAWAĆ SÓL DO ZMYWARKI?

CZY MOŻNA OTWORZYĆ ZMYWARKĘ PODCZAS MYCIA?

CO JEST POTRZEBNE DO ZMYWARKI?

JAK ZDJĄĆ PŁASZCZ WODNY W ZMYWARCE?

JAK WYGLĄDA KONTROLKA BRAKU SOLI W ZMYWARCE?

CZY MOŻNA WSYPAĆ ZWYKŁĄ SÓL DO ZMYWARKI?

JAK WYCZYŚCIĆ ZBIORNIK NA SÓL W ZMYWARCE?

CZY PATELNIE MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE?

CZY SZKLANKI TERMICZNE MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE?

CZY RUSZT Z GRILLA MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE?

CZY TERMOS MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE?

CZY GARNKI MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE?

CZY SHAKER MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE?

CZY MOŻNA MYĆ NOŻE W ZMYWARCE?

DLACZEGO SZKLANKI MATOWIEJĄ W ZMYWARCE?

JAKA SÓL DO ZMYWARKI? JAKĄ WYBRAĆ?

Często zadawane pytania — Tabletki

Często zadawane pytania — Żele

Często zadawane pytania — Środek do czyszczenia zmywarek

Często zadawane pytania — Płyn nabłyszczający

GDZIE WLEWAĆ NABŁYSZCZACZ DO ZMYWARKI?

JAKIE SĄ GŁÓWNE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO?

GDZIE WLEWAĆ NABŁYSZCZACZ DO ZMYWARKI?

JAK CZĘSTO DOLEWAĆ NABŁYSZCZACZ DO ZMYWARKI?

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*Marka Finish zajęła #1 miejsce w kategorii produktów do Automatycznego Zmywania Naczyń pod względem sprzedaży wartościowej na obszarze UE (z wyłączeniem Cypru, Finlandii, Luksemburga, Malty), w poprzednim roku kalendarzowym. Nielsen, sprzedaż detaliczna.

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