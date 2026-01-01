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*Marka Finish zajęła #1 miejsce w kategorii produktów do Automatycznego Zmywania Naczyń pod względem sprzedaży wartościowej na obszarze UE (z wyłączeniem Cypru, Finlandii, Luksemburga, Malty), w poprzednim roku kalendarzowym. Nielsen, sprzedaż detaliczna.