Jak wyczyścić zbiornik na sól w zmywarce?

Dlaczego należy czyścić pojemnik na sól?

I wnętrze, i elementy zmywarki należy regularnie czyścić. Gdy używasz urządzenia codziennie, większość ekspertów radzi to robić nawet co trzy tygodnie. Do rutynowych etapów czyszczenia warto dodać wyczyszczenie pojemnika na sól w zmywarce.