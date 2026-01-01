Czy mycie przedmiotów z plastiku w zmywarce jest bezpieczne?

To, czy mycie przedmiotów z tworzywa sztucznego w zmywarce jest bezpieczne, zależy od rodzaju tworzywa, z którego są wykonane. Niektóre elementy z tworzywa sztucznego zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywały ciepło i działanie czyszczące detergentów w cyklu mycia w zmywarce — produkty te są zazwyczaj oznaczone jako „nadające się do mycia w zmywarce”. Jeśli jednak nadal nie masz pewności, oto kilka popularnych rodzajów tworzyw sztucznych i zasady ich mycia w zmywarce.

Plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku

Jeśli plastikowa butelka lub pojemnik zostały oznaczone jako przedmioty wielokrotnego użytku, pod pewnymi warunkami można je bezpiecznie myć w zmywarce. Podczas mycia tego rodzaju produktów należy zawsze umieszczać je na górnej półce (z dala od elementu grzejnego) i unikać stosowania cykli idealnej czystości lub odkażania1.

Plastikowa zastawa stołowa i sztućce

Talerze i sztućce, butelki dla niemowląt, deski do krojenia z tworzyw sztucznych i akrylowe szklanki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego nadającego się do mycia w zmywarce, ale również w tym przypadku należy zachować pewne środki ostrożności podczas mycia. Bez wględu na wytrzymałość tworzywa sztucznego, wysoka temperatura może mieć na nie wpływ.

Plastikowe przedmioty jednorazowego użytku

Plastikowe przedmioty jednorazowego użytku (takie jak pojemniki na żywność lub butelki na wodę) nie nadają się do mycia w zmywarce. Nie tylko są one wykonane z tworzywa sztucznego, które nie jest przeznaczone do wytrzymywania wysokiej temperatury, co oznacza, że przedmioty będą się wypaczać i staną się bezużyteczne, ale także często zawierają składnik (BPA lub jego zamienniki), który może być szkodliwy dla zdrowia.

Czy plastikowe przedmioty bez zawartości BPA można myć w zmywarce?

Jeśli tworzywo sztuczne jest oznaczone jako wolne od BPA, oznacza to, że nie zawiera bisfenolu A (BPA), związku chemicznego, który jest środkiem utwardzającym tworzywa sztuczne. Stwierdzono niestety, że BPA wpływa na żywność i napoje przechowywane w pojemniku, a dowody wskazują, że jego spożycie może być szkodliwe dla zdrowia. Ciepło generowane przez zmywarkę może spowodować wypłukiwanie BPA z tworzywa sztucznego, dlatego tworzyw sztucznych z zawartością BPA NIE NALEŻY myć w zmywarce2. W przypadku produktów oznaczonych jako wolne od BPA należy również zachować ostrożność przed umieszczeniem ich w zmywarce. Niektóre firmy twierdzą, że ich produkty są wolne od BPA, ale używają podobnych związków (takich jak BPS, BPF i BPAF), które mogą mieć podobny wpływ na zdrowie jak BPA.3 Dlatego przed włożeniem produktu do zmywarki warto sprawdzić, czy jest on rzeczywiście wolny od BPA.

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