Nie wszystkie przedmioty kuchenne powinno się myć w zmywarce. Na przykład niektóre drewniane elementy nie są w stanie wytrzymać wysokiej temperatury, która towarzyszy zmywaniu w zmywarce. Drewno podczas zmywania powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością.

Czy zatem w ogóle można myć drewno w zmywarce? Możliwość mycia drewnianych naczyń, przyborów kuchennych lub drewnianych desek do krojenia zależy od specyfikacji danego przedmiotu. Zgodnie z ogólną zasadą drewniane przedmioty powinny być myte tylko ręcznie, zawsze przed umieszczeniem przedmiotu w zmywarce sprawdź, czy jest oznaczony symbolem wskazującym na możliwość mycia w zmywarce.