Stosowany detergent musi uzupełniać działanie czyszczące zmywarki do naczyń. Środki do zmywarek automatycznych są specjalnie opracowane, by rozbijać resztki jedzenia i warstwę tłuszczu, utrzymywać je w zawiesinie i usuwać w ostatnim płukaniu. Detergenty do zmywarek zapewniają to wszystko, wytwarzając niewiele piany.

Aby uzyskać najlepsze efekty, należy stosować detergent zalecany przez producenta zmywarki.

Finish jest marką nr 1 polecaną przez wiodących producentów zmywarek do naczyń, takich jak Beko czy Bosch*. Na obszarach z bardzo twardą wodą zalecamy również dodatkowe stosowanie soli i płynu nabłyszczającego w celu ochrony urządzenia i uzyskania najlepszych wyników.