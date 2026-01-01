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Czy drewno można myć w zmywarce?

Przed włożeniem drewnianych desek do krojenia i przyborów kuchennych do zmywarki dowiedz się, jaki może być tego skutek i jak naprawdę należy myć te delikatne przedmioty, korzystając z produktów Finish.

Czy drewno można myć w zmywarce ikona

Czy drewno można myć w zmywarce?

Nie wszystkie przedmioty kuchenne powinno się myć w zmywarce. Na przykład niektóre drewniane elementy nie są w stanie wytrzymać wysokiej temperatury, która towarzyszy zmywaniu w zmywarce. Drewno podczas zmywania powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością.

Czy zatem w ogóle można myć drewno w zmywarce? Możliwość mycia drewnianych naczyń, przyborów kuchennych lub drewnianych desek do krojenia zależy od specyfikacji danego przedmiotu. Zgodnie z ogólną zasadą drewniane przedmioty powinny być myte tylko ręcznie, zawsze przed umieszczeniem przedmiotu w zmywarce sprawdź, czy jest oznaczony symbolem wskazującym na możliwość mycia w zmywarce.

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