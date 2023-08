Czy termos można myć w zmywarce?

Jak można myć termos?

Termos przydaje się na wycieczce i w podróży, ale wiele osób używa go także na co dzień, by mieć stale pod reką na przykład ciepłą kawę czy herbatę. Zwykle, by wymyć naczynie wystarczy delikatny płyn do mycia naczyń i długa szczotka do butelek z miękkim włosiem. Dotrze ona do wszystkich zakamarków naczynia