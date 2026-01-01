Gdzie wlewać nabłyszczacz do zmywarki?
Gdzie wlewać nabłyszczacz do zmywarki?
W instrukcji urządzenia znajdziesz rysunek z opisem jego budowy. Miejsce, gdzie wlewać nabłyszczacz do zmywarki znajduje się na jej drzwiczkach po ich wewnętrznej stronie. Znajduje się ono obok dozownika na detergent. Wystarczy otworzyć klapkę i w zagłębienie dozownika wlać nabłyszczacz, po czym ją zamknąć. Zmywarka uwolni płyn w cyklu płukania, a naczynia będą zachwycać połyskiem. Jeśli zależy ci, na przyjemnym cytrynowym zapachu, wybierz Finish płyn nabłyszczający Cytrynowy.
Jak wlewać nabłyszczacz do zmywarki?
Płyn nabłyszczający należy wlewać do dozownika do linii maksymalnego poziomu. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto posłużyć się małym kuchennym lejkiem lub tym, którego używasz do wsypywania soli do zmywarki. Zamknij klapkę i gotowe! Gdyby jednak niefortunnie nieco płynu się wylało na drzwiczki, trzeba go zebrać ściereczką, by uniknąć ewentualnej piany. Czasem jednak lejek może okazać się niepotrzebny. Finish płyn nabłyszczający Cytrynowy i Finish płyn nabłyszczający Regulary mają wyprofilowane butelki, co ułatwia wlewanie produktu do pojemnika.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA — PŁYN NABŁYSZCZAJĄCY
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