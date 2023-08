Gdzie wlewać nabłyszczacz do zmywarki?

Jak wlewać nabłyszczacz do zmywarki?

Płyn nabłyszczający należy wlewać do dozownika do linii maksymalnego poziomu. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto posłużyć się małym kuchennym lejkiem lub tym, którego używasz do wsypywania soli do zmywarki. Zamknij klapkę i gotowe! Gdyby jednak niefortunnie nieco płynu się wylało na drzwiczki, trzeba go zebrać ściereczką, by uniknąć ewentualnej piany. Czasem jednak lejek może okazać się niepotrzebny. Finish płyn nabłyszczający Cytrynowy i Finish płyn nabłyszczający Regulary mają wyprofilowane butelki, co ułatwia wlewanie produktu do pojemnika.