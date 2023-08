Jak często dolewać nabłyszczacz do zmywarki?

Zawsze należy wlewać nabłyszczacz do nowo zakupionej zmywarki przed jej pierwszym użyciem. A co potem? To proste! Nowoczesne zmywarki posiadają kontrolkę sygnalizującą konieczność uzupełnienia płynu w zmywarce. Znajduje się ona na panelu sterowania i miga lub świeci, gdy nabłyszczacza zaczyna brakować. Jeśli jednak taki sygnał się nie pojawia, zwykle należy dolewać nabłyszczacz do zmywarki co 3-4 tygodnie. Wszystko zależy od ustawienia poziomu dozowania nabłyszczacza. Zwykle do dyspozycji mamy skalę od 4 do 6. Nabłyszczacz należy dolać także wtedy, gdy naczynia wyjęte z urządzenia są matowe i wolniej wysychają.