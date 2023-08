Jakie kapsułki do zmywarki wybrać?

Jakie kapsułki do zmwyarki wybrać?

Kapsułki to zwykle produkty 3w1, które działają wszechstronnie. Wspomagają rolę nabłyszczacza i soli zmiękczającej, ale nie tylko. Są bowiem tak wyspecjalizowane, że z łatwością dobierzemy je do naszych potrzeb. Gdy do zmywarki wkładamy szkło, naczynia ze zdobieniami lub srebrne, przydadzą się Finish Ultimate Infinity Shine – kapsułki do mycia naczyń w zmywarce, bo usuwają najtrudniejsze zabrudzenia, jednocześnie nadając diamentowy połysk i chroniąc delikatny wsad. Finish Ultimate Kapsułki do mycia naczyń w zmywarce zapewniają najwyższą jakość czyszczenia i diamentowy połysk. Ich wielką zaletą jest to, że dzięki zaawansowanej formule z ACTIVELIFT Technology doskonale radzą sobie z resztkami jedzenia zaschniętymi na naczyniach nawet przez 24 godziny i to bez wstępnego opłukiwania. Bez wstepnego opłukiwania usuną wszystkie resztki jedzenia z naczyń także Finish Powerball Quantum kapsułki do mycia naczyń w zmywarce. Co więcej, chronią one szkło przed korozja i zapobiegają osadzaniu się kamienia w zmywarce.