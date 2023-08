Czy można myć noże w zmywarce?

Czy noże można myć w zmywarce?

Do takiego mycia nadają się tylko noże do codziennego użytku czyli sztućce. Noże do krojenia np. mięsa, chleba należy myć ręcznie. Choć zwykle wykonane są one z odpornej stali nierdzewnej w trakcie mycia w zmywarce ich ostrza mogą ulec stępieniu i mikrouszkodzeniom, a tym samym stracić swoje funkcje. To samo dotyczy coraz popularniejszych noży ceramicznych. Dłuższy kontakt z wodą, temperaturą i detergentami w zmywarce może je wyszczerbić oraz spowodować łuszczenie się powłok.