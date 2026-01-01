Czy można myć noże w zmywarce?

Sztućce po myciu w zmywarce powinny być zawsze lśniące i czyste. Aby tak się stało, trzeba jednak wiedzieć jak prawidłowo układać sztućce w zmywarce. W przeciwieństwie do talerzy, które mają swoje „przegródki”, ze sztućcami sprawa jest bardziej skomplikowana. Pytania, czy wkładać noże, widelce i łyżki uchwytem w górę czy w dół, często pojawia się w dyskusjach dotyczących sposobu ładowania przyborów kuchennych do zmywarki. Tak naprawdę można to zrobić na wiele sposobów, w zależności od poziomu zapełnienia zmywarki, choć najlepiej przyzwyczaić siebie i domowników do jednego, najbezpieczniejszego schematu wkładania sztućców do zmywarki.



W kwestii sztućców w zmywarce każdemu przyda się trochę... wyobraźni. Choć współczesne zmywarki to nowoczesne urządzenia, to sam sposób mycia niewiele się zmienił od dekad. Obracające się ramiona rozprowadzają gorącą wodę, która w połączeniu z dobrym detergentem myje to, co znajdzie się w zmywarce. Układając sztućce w zmywarce — czy to w koszyku, czy to szufladzie — musimy pamiętać, że podstawowym warunkiem ich skutecznego umycia jest umożliwienie dostępu wodzie. Dlatego najważniejsza i podstawowa zasada wkładania sztućców do zmywarki to ich swobodne ułożenie — tak, aby nie przylegały do siebie ciasno, a woda mogła do nich dotrzeć.