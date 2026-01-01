Ile dodawać soli do zmywarki ?
Ile dodawać soli do zmywarki, gdy używasz jej pierwszy raz?
Sól do zmywarki dodajemy do zbiornika znajdującego się na dnie urządzenia. Znajdziesz go bez trudu, bo ma okrągłą zakrętkę, która trzeba odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy używasz zmywarki po raz pierwszy, najpierw nalej do zbiornika około litra wody. Teraz już czas na dodanie soli do zmywarki. Tu ściśle przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących konkretnego modelu urządzenia. Po raz pierwszy wsypuje się do zmywarki 1-2 kg soli w zależności od wielkości zbiornika. By ułatwić sobie zadanie, użyj do tego celu lejka zwykle dołączonego do wyposażenia zmywarki. I nie obawiaj się, że sól się nie zmieści. Połączy się z wodą tworząc roztwór, a nadmiar wody wypłynie na zewnątrz.
Ile dodawać soli do zmywarki przy kolejnych jej użyciach?
Zwykle rekomendowana przez producenta ilość soli wystarczy na miesiąc użytkowania zmywarki. Ale wszystko zależy od tego, jak często jej używasz, jakie wybierasz programy i jaką twardość ma woda w kranie w twojej okolicy. Zwykle poziom pobierania soli w zmywarce ustawiony jest na średnią wartość. Gdy masz w kranie wodę twardą wtedy zgodnie z instrukcją, zmień w zmywarce ustawienie stopnia twardości wody. Szczegółowe informacje, jak często i ile dodawać soli do zmywarki znajdziesz na opakowaniu tego środka. Co więcej, na panelu sterowniczym zmywarki znajduje się kontrolka. Gdy miga, jest to informacja, że soli zaczyna brakować, a gdy stale się świeci – że już się skończyła. Wtedy należy wyjąć dolny kosz, odkręcić zakrętkę i uzupełnić sól. Dosypuj ją przez lejek powoli. Nie przesadzaj z ilością, zwykle do uzupełnienia wystarczy 1 kg soli. Pamiętaj też, że poziom soli powinien się znaleźć ok. 1 cm poniżej krawędzi otworu zbiornika. Jeśli coś się wysypie, zbierz to papierowym ręcznikiem.
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