Ile dodawać soli do zmywarki, gdy używasz jej pierwszy raz?

Sól do zmywarki dodajemy do zbiornika znajdującego się na dnie urządzenia. Znajdziesz go bez trudu, bo ma okrągłą zakrętkę, która trzeba odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy używasz zmywarki po raz pierwszy, najpierw nalej do zbiornika około litra wody. Teraz już czas na dodanie soli do zmywarki. Tu ściśle przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących konkretnego modelu urządzenia. Po raz pierwszy wsypuje się do zmywarki 1-2 kg soli w zależności od wielkości zbiornika. By ułatwić sobie zadanie, użyj do tego celu lejka zwykle dołączonego do wyposażenia zmywarki. I nie obawiaj się, że sól się nie zmieści. Połączy się z wodą tworząc roztwór, a nadmiar wody wypłynie na zewnątrz.