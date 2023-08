Gdzie jest zbiornik do wsypywania soli?

Znajdziesz go na dnie komory zmywarki w pobliżu odpływu. Ma dużą okrągłą zakrętkę. By wsypać sól, najpierw wyjmij dolny kosz i odkręć zakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Teraz już czas na uzupełnienie zbiornika. Ale uwaga! Przy pierwszym użyciu zmywarki najpierw wlewasz tam wodę. Dopiero potem wsypujesz tyle soli, ile zaleca producent zmywarki w instrukcji. Sól wyprze nadmiar wody i powstanie roztwór. Zakręć zakrętkę i od teraz już wiesz, gdzie wsypywać sól do zmywarki!