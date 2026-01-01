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Co ma większą skuteczność: płyn czy tabletki do zmywarki?

Który z tych produktów wybrać?

W przypadku płynu i tabletek do zmywarki oba produkty mają porównywalną siłę czyszczenia, ale w określonych sytuacjach jeden z nich może być lepszy od drugiego.

W niektórych gospodarstwach domowych lepszym rozwiązaniem może być płyn do zmywarek:

  • Płyn do zmywarek jest zazwyczaj tańszy niż tabletki.
  • Często można go stosować w krótszych cyklach zmywania.
  • Jest na bazie wody, co oznacza, że nie powoduje uszkodzeń delikatnej zastawy stołowej, takiej jak szklanki i naczynia.
  • Oferuje większą elastyczność dozowania w przypadku określonych wymogów związanych ze zmywaniem naczyń.

Wiele osób woli jednak stosować w swoim gospodarstwie domowym tabletki do zmywarek:

  • Są wygodne, ponieważ po prostu wkłada się je do zmywarki.
  • Nie można ich przypadkowo zmarnować zbyt dużo z powodu, np. rozlania lub przelania (jak w przypadku detergentu w płynie).
  • Mają specjalną formułę usuwającą nawet najbardziej uporczywe resztki po posiłkach.
  • Nasze tabletki Finish Ultimate działają na 21 różnych korzyści podczas jednego cyklu zmywania.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA — ŻELE

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