Jak działają tabletki do zmywarki?

Zawierają również enzymy do rozbijania skrobiowych resztek jedzenia i białek. Po umieszczeniu tabletki do zmywarki w komorze dozownika detergentu urządzenie zacznie uwalniać składniki w optymalnym momencie, pozwalając tabletce rozpuścić się w wodzie, uwolnić wszystkie składniki i wyczyścić naczynia!