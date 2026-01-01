Jak działają tabletki do zmywarki?
Co sprawia, że tabletki do zmywarki pozwalają usuwać zabrudzenia?
Tabletki do zmywarki zawierają środki powierzchniowo czynne, które zmieniają charakterystykę wody, zwiększając efektywność usuwania i zmywania zabrudzeń.
Zawierają również enzymy do rozbijania skrobiowych resztek jedzenia i białek. Po umieszczeniu tabletki do zmywarki w komorze dozownika detergentu urządzenie zacznie uwalniać składniki w optymalnym momencie, pozwalając tabletce rozpuścić się w wodzie, uwolnić wszystkie składniki i wyczyścić naczynia!
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